Potsdams Bad blu vor der Eröffnung : So läuft der erste Probebadetag

Bild vergößern Die Ruhe vor dem Sturm: In der vergangenen Woche war es noch ruhig in Potsdams neuem Bad. Zum Probebaden wird deutlich mehr los sein. Foto: S. Gabsch

Potsdams neues Bad blu öffnet heute exklusiv zum Probebaden für 500 Gäste. Mit dabei sind PNN-Reporter Henri Kramer und seine Kinder. Ihr Urteil und alles wichtige zur Bad-Eröffnung lesen Sie im Newsblog.

Potsdam - Die neue Schwimmhalle blu ist am heutigen Mittag erstmals für Besucher geöffnet. Ab 10 Uhr beginnt ein Probebadetag, an dem rund 500 Gäste teilnehmen, darunter auch viele Leser der Potsdamer Neuesten Nachrichten und der Potsdam am Sonntag. Am 7. Juni öffnet das neue Bad dann regulär für alle Besucher.

Auch PNN-Redakteur Henri Kramer testet das neue Bad mit seinen beiden Kindern Tigran (6) und Lilit (4), die heute einmal nicht in die Kita müssen. Zusammen haben sie seit Jahren viele Familienbäder in der Region besucht. Ihr Urteil und weitere Hintergründe zum neuen Potsdamer Bad lesen Sie in diesem Newsblog.

Gleich geht´s los: Außen wirkt vieles noch wie eine Baustelle. Doch zumindest einige Dutzend Fahrradständer stehen schon. Der komplette Außenbereich mit Wiese und Kinderspielplatz ist heute aber noch nicht nutzbar. Erst nach der Eröffnung in der kommenden Woche wird dieses Areal in Angriff genommen, ein Termin für die Fertigstellung ist noch unbekannt. Irgendwann im Sommer, hieß es zuletzt. Rund 20 erste Badegäste sind schon da.

Doch dann gibt es bereits ein kleines Technikproblem: Die Bänder für den Badeinlass funktionieren bei der Testfamilie nicht. Kurze Wartezeit, so die freundliche Auskunft am Einlass.

Die Anreise: Langwierig gestaltet sich der Hinweg. Als potentieller Badegast steigt man vor dem Hauptbahnhof aus der Tram, ausgestattet mit Badetasche und Rucksack. Dann geht es los: Erst die Haltestelle am Busbahnhof, über die Friedrich-Engels-Straße, dann die mehrspurige Heinrich-Mann-Allee und die Ausfallstraße in Richtung Michendorf. Die Stadtverwaltung hat allerdings jüngst auf Anfrage von CDU/ANW erklärt, der Bereich sei unfallunauffällig - schon zur Zeiten der alten Brauhausberg-Schwimmhalle hätten im Schnitt 25 Schüler-Gruppen pro Woche den Standort vom Bahnhof aus erreicht. Im Rahmen des ab kommendem Jahr geplanten Umbaus des Leipziger Dreiecks würden auch die Belange von Fußgängern berücksichtigt, so die Stadtverwaltung. Eine wichtige Frage des Hinwegs. Eine wichtige Frage noch von der vierjährigen Lilit: "Heißt das Bad 'Bluuuut'"?

