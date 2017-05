31.05.2017

Kommentar über die Preise im neuen Potsdamer Bad blu : Stadtwerke müssen nachbessern

von Henri Kramer

Bild vergößern Potsdams neues Bad blu wird bei Kindern wahrscheinlich sehr beliebt sein. Doch gerade kinderreiche Familien werden kaum entlastet. Foto: S. Gabsch

Wer mehr als zwei Kinder hat, muss für einen Besuch im neuen Potsdamer Bad blu deutlich mehr bezahlen. Die kommunalen Stadtwerke sollten die unfaire Regelung schnell ändern, meint PNN-Autor Henri Kramer.

In Potsdam gibt es laut dem Statistik- Amt im Rathaus knapp 1800 Familien mit drei und mehr Kindern. Um diesen überschaubaren Personenkreis geht es, für den die Stadtpolitik nun geschlossen auf Nachbesserungen bei der sogenannten Familienkarte für das neue Sport- und Familienbad blu drängt. Diese Karte ist nämlich wirklich vorteilhaft nur für jene Eltern, die zwei Kinder haben – wer mehr Kinder hat, zahlt extra.

Diese gerade für kinderreiche Familien unfaire Regelung sollten die kommunalen Stadtwerke noch möglichst vor der blu-Eröffnung ändern, auch für ihr Kiezbad am Stern – ehe die Stadtverordneten den städtischen Badbetreiber per Beschluss zum Umsteuern zwingen. Das würde auch weitere Missklänge zum neuen Bad für Potsdam verhindern helfen – zumal der in den vergangenen Jahren skandalumwitterte Unternehmensverbund der Stadtwerke ohnehin auf Imagepolitur bedacht sein sollte. Doch auch die Stadtverordneten, die nun zu Recht auf mehr Familienfreundlichkeit drängen, sollten sich fragen, warum sie dieses Thema, das sie vor Jahren schon auf dem Schirm hatten, wieder aus den Augen verloren hatten.

