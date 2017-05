Linke und SPD für neue Schule am Filmpark

Babelsberg - Der überraschende Vorstoß von Filmparkchef Friedhelm Schatz für eine neue Grundschule auf dem Gelände der Medienstadt findet in der Politik immer mehr Unterstützer. Nach einem Vor-Ort-Termin sagte SPD-Fraktionschef Pete Heuer am Dienstag auf PNN-Anfrage: „Grundsätzlich erachten wir den Vorschlag für weiterverfolgbar. Im besten Fall entsteht eine Win-win-Situation für alle Seiten.“ Allerdings bestünden noch offene Fragen, etwa zur Integration von Turnhalle und Hort oder zur Finanzierung, da sich die Fläche auch nicht im Besitz der Stadt befinde. „Keine dieser Fragen scheint aber unlösbar“, so Heuer.

Auch die Linke – neben der SPD die zweite große Fraktion im Stadtparlament – gibt sich nach einem Termin mit dem Filmparkchef zuversichtlich. „Wir halten den vorgeschlagenen Standort für eine gute und interessante Option – insbesondere wegen der erheblich früheren Fertigstellung der Schule“, sagte Fraktionsvize und Bildungsexperte Stefan Wollenberg.

Die Stadtverwaltung prüft den Plan von Schatz derzeit auf Realisierbarkeit. Mitte Juni soll ein Ergebnis feststehen. Wie berichtet hatte Schatz angeboten, dass die in Babelsberg dringend benötigte dreizügige Schule auf seinem Gelände errichtet werden könne – im Zuge der umfangreichen Erweiterungspläne für die Medienstadt. Dort sollen bis zu einer halben Milliarde Euro investiert werden, unter anderem geht es um ein Hotel- und Kongresszentrum. Eigentlich hatten sich die Stadtverordneten bereits mehrheitlich für die Sportanlage Sandscholle als neuen Schulstandort entschieden – doch damit würde der Rasenplatz der Traditionssportstätte überbaut. Am einige Kilometer entfernten Bahnhof Rehbrücke sollte als Ausgleich eine größere Sportanlage entstehen. Dieser Mehrwert für den Sport wäre dann vom Tisch, erinnerte der Bildungsausschussvorsitzende Clemens Viehrig (CDU/ANW): Gleichwohl werde man sich klugen Lösungen in Sachen Schulbau nicht verschließen. HK