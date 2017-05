31.05.2017

Neues Bad blu in Potsdam : Pizza-Lieferdienst betreibt den Gastronomiebereich

Bild vergößern Torsten Kaldun: "Es hat mich schon lange gereizt, eine Schwimmbadgastronomie zu übernehmen." Foto: A. Klaer

Ein Restaurant im Familienbad mit typischen Schwimmbadgerichten und gesündere Speisen im Saunabereich: Torsten Kaldun vom Lieferdienst World of Pizza betreibt den Gastronomiebereich im neuen blu - und sagt im Interview, was die hungrigen Gäste erwartet.

Herr Kaldun, wie wird die Gastronomie im blu aussehen?

Im Familienbad gibt es ein Restaurant mit etwa 120 Plätzen innen und auf der Terrasse. Hier haben wir einen Freeflow, also eine Reihe von Auslagen, an denen man sein Tablett vorbei schieben und sich selbst bedienen kann. Dort wird es Wraps, Salate und Fingerfood geben. Zusätzlich bereiten wir Pizza, Burger und typische Schwimmbadgerichte wie Currywurst mit Pommes frisch auf Bestellung direkt vor den Augen der Kunden zu. Bei Veranstaltungen oder Wettbewerben gibt es diese Gerichte auch für die Zuschauer auf der Tribüne.

Gibt es im Saunabereich das Gleiche?

Oben in der Sauna gibt es eine weitere Bar mit etwa 60 Sitzplätzen. Dort kann man am Tresen bestellen, das Essen wird dann am Tisch serviert. Hier bieten wir eher gehobene und gesündere Gerichte wie Zanderfilet mit Baby-Karotten und Petersilienkartoffeln oder gegrillte Maispoulardenbrust auf Quinoa mit Erbsenpüree an. Auch Smoothies und Cocktails stehen auf der Karte.

Steht die Karte schon fest oder kann sich das Angebot noch ändern?

Wir wollten erst einmal die ganze Palette abdecken. Je nach Nachfrage der Kunden werden wir aber nach vier oder sechs Wochen Betrieb bei Bedarf noch einmal nachbessern.

Sind die Preise die gleichen wie bei Ihrem Lieferservice?

Die Preise werden etwas anders kalkuliert. Beim Lieferdienst haben wir die Kosten für die Lieferung, hier im blu dafür höhere Grundkosten für die Miete und das Personal. Insgesamt sind die Preise hier etwas günstiger als bei der Lieferung. Eine Pizza Margherita kostet zum Beispiel 5,90 Euro, ein Wiener Schnitzel mit Pommes Frites gibt es für 7,10 Euro und für Kinder gibt es Nudeln mit Tomatensoße für 4,90 Euro.

Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Pizzalieferdienst eine Schwimmbadgastronomie betreibt. Warum haben Sie sich beworben?

Wir sind nicht nur ein klassischer Lieferdienst, sondern haben in Berlin und Leipzig auch Restaurants. Auch im Catering haben wir schon Erfahrung, vor allem bei Veranstaltungen. Es hat mich schon lange gereizt, eine Schwimmbadgastronomie zu übernehmen.

Spielt es für Sie eine Rolle, dass das Bad in Potsdam ist?

Für mich ist es ein persönlicher Zugewinn, denn hier habe ich vor fast 20 Jahren auch World of Pizza gegründet. Für die Marke ist das auch eine gute Möglichkeit, um die Bekanntheit in der Stadt zu steigern. Bisher haben wir zwei Lieferfilialen in Potsdam, das blu ist eine sehr gute Ergänzung dazu.

Die Stadtwerke hatten auch das Catering für das Waldbad Templin ausgeschrieben. Haben Sie sich darauf auch beworben?

Nein, bisher nicht. Wir wollen uns erst einmal auf das blu konzentrieren. Das ist eine richtig große Geschichte hier, wir haben rund 900 Quadratmeter Gastrofläche. Wenn das läuft, sehen wir weiter.

Mit wie vielen Gästen rechnen Sie?

Bisher sind die Schätzungen noch vage. Wir rechnen mit mehr Umsatz im Saunabereich. Zwar ist im Familienbad mehr Durchlauf, aber in die Sauna kommen tendenziell die zahlungskräftigeren Kunden. Wenn wir erst einmal rund 500 Gäste am Tag bedienen, wäre das schon gut.

Worin liegt die besondere Herausforderung?

Frische ist uns besonders wichtig. Die Schwierigkeit ist, dass in den Auslagen permanent alle Speisen in guter Qualität vorhanden sein müssen. Man muss also ausreichend frisch zubereiten, aber auch nicht zu viel, um keine zu großen Mengen entsorgen zu müssen.

Beim Testbaden wird auch das Restaurant erstmals geöffnet. Ist alles bereit?

Wir haben noch einiges zu tun. Ich hoffe, wir bekommen bis dahin überall durchgehend Strom und Kühlung. Das sind derzeit unsere größten Schwierigkeiten, die aber vom Bad und nicht von uns abhängen. Wir müssen bis dahin alles fertig aufbauen. Das wird hart und heute sicher noch ein langer Tag!





Das Gespräch führte Sandra Calvez

ZUR PERSON: Torsten Kaldun (40) ist in Cottbus geboren. 1998 gründete er den Lieferdienst World of Pizza in Potsdam. Heute gibt es Filialen in Berlin, Werder (Havel), Leipzig, Erfurt und anderen Städten.