Großer Andrang im Potsdamer Museum Barberini : Drei Tage vor Ende der Impressionisten-Schau ist das Barberini ausverkauft

Bild vergößern Schlange vor dem Museum Barberini am Alten Markt. Foto: Manfred Thomas

Potsdam - Wer jetzt noch nicht drin war, hat wohl Pech gehabt. Drei Tage vor dem Ende der großen Impressionisten- und Moderne-Ausstellung ist das Museum Barberini offenbar nahezu ausverkauft. Das Online-Kontingent an Tickets sei bis einschließlich Sonntag, dem letzten Tag der Ausstellung, „komplett ausgeschöpft“, wie das Museum am Donnerstagnachmittag über seine Facebookseite mitteilte. Der Andrang auf die letzten Eintrittskarten an der Museumskasse sei sehr hoch, daher könne man nicht garantieren, dass spontane Tagesbesucher überhaupt noch ein Ticket erhielten. Auch am Himmelfahrtstag hatte sich bereits am Morgen eine lange Schlange gebildet, die bis zum Fortunaportal des Landtagsschlosses reichte. Seit der Eröffnung im Januar wurde das Haus bislang von mehr als 250 000 Menschen besucht.