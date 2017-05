Neues Potsdamer Bad blu: Zur Eröffnung noch teilweise eine Baustelle

Das neue Bad blu sollte eigentlich Ende 2016 eröffnen. Am Dienstag wurde nun der neue Eröffnungstermin genannt. Damit ist auch klar, wann das alte Bad am Brauhausberg schließen wird. mehr...

Ab durch die Röhre

In einem ersten Praxistest erweist sich die Riesenrutsche des neuen Bads blu als Hightech-Spielzeug. Das findet man so nur in wenigen Schwimmbädern in Deutschland. mehr...