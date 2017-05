24.05.2017

Ausflugstipps das lange Wochenende : Gartengeschichten, Himmelfahrt mit Ausfahrt und im Dunkeln schippern

von Steffi Pyanoe

Bild vergößern Einen romantischen Frühsommernachmittag kann man am Donnerstag auf dem Pfingstberg-Belvedere erleben. Foto: S. Gabsch

Ein langes Wochenende steht bevor. Wer noch nichts vorhat, für den haben die PNN ein paar Tipps: In den Gärten wird gegrillt, musiziert und vorgelesen. Wer mag, übernachtet in einem Tipi.

Tiere streicheln. Die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung ist nicht nur etwas für Bauern und Fachpersonal. Auf dem Messegelände im MAFZ-Erlebnispark Paaren im Glien gibt es von Donnerstag bis Sonntag gerade für Familien mit Kindern viel zu sehen und zu tun. In den großen Zelten und den Außenställen werden Nutz- und Zuchttiere gezeigt, und es gibt einen Arche-Haustierpark mit Streichel-Tieren. Es finden Tierschauen und Prämierungen statt. Außerdem kann man in der Hofkäserei zuschauen, wenn Milch verarbeitet wird. Auf dem Außengelände wird Landwirtschaftstechnik vorgestellt und auf manchem Gefährt darf man sogar mitfahren. Dazu kommen zahlreiche Händlerstände mit regionalen Produkten. Täglich ab 9 Uhr, der Eintritt kostet für Familien 25 Euro, eine Einzelkarte kostet 9, ermäßigt 5 Euro, Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts. Anreise: Gartenstraße 1-3, 14621 Schönwalde-Glien. Mehr Infos >>

Himmelfahrt mit Ausfahrt. In der Braumanufaktur am Templiner See, Templiner Str. 102, wird das Bier garantiert nicht ausgehen. Am Donnerstag wird zum Gartenfest ab 10 Uhr außerdem der Grill angeschmissen und es gibt Livemusik. Kinder freuen sich über einen Spielplatz und einen Streichelzoo. Sonntag ab 12 Uhr findet dort ein Jazz-Brunch statt. Jeden Mittwoch um 19 Uhr gibt es eine kostenlose Brauereiführung – auch ohne Anmeldung. Grillgut und Livemusik gibt es am Himmelfahrtsdonnerstag auch von 14 bis 17 Uhr im Café Matschke, Alleestraße 10. Im Café Hr. Lehmann im alten Bahnhof Golm gibt es ebenfalls ab 14 Uhr Jazz, Wurst und Bier, in der Karl-Liebknecht Str. 28 in 14476 Golm.

Gartengeschichten. Der königliche Hofgärtner David Garmatter und seine Gattin waren Ende des 18. Jahrhunderts in Potsdam für die Bauerngärten, die Gestaltung der Feldflur und die Weinberge von König Friedrich Wilhelm III. zuständig. Ein schöner und anspruchsvoller Knochenjob. Bei einer Kostümführung durch die Paretzer Gartenanlagen erzählen die beiden von ihrer Gärtnerarbeit auf dem königlichen Gut. Am Donnerstag ab 14 Uhr, Treffpunkt am Schloss Paretz, Parkring 1, 14669 Paretz / Ketzin. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Noch ein berühmter Gärtner. Im Park Babelsberg hatte Fürst Pückler das Sagen. Jedenfalls fast, denn natürlich war Kaiserin Augusta die Hausherrin. Ihr Verhältnis war nicht immer ganz einfach, es heißt, Augusta habe immer neue Ideen gehabt und der Verschleiß an Architekten und Gärtnern beim Bau von Schloss und Park Babelsberg war beachtlich. Immerhin, Fürst Pückler genügte ihren hohen Ansprüchen. Beim musikalisch-literarischen Spaziergang „Der Gärtner und die Kaiserin“ am Samstag um 15 Uhr im Schlosspark Babelsberg werden Briefe und andere historische Texte vorgelesen, dazu erklingt Musik, Lieder und Arien der Romantik. 15 Euro kostet die Teilnahme, ermäßigt 12 Euro.

Liebesbriefe an die Holde. Im Villengarten von Ildiko Grille in Werder (Havel), Eisenbahnstraße 51, wird am Samstag um 15 Uhr vorgelesen – Auftakt einer Urania-Veranstaltungsreihe. Den Briefwechsel zwischen Fürst von Pückler & Ada von Treskow „Geliebter Pascha! – Holde Biondetta!“ lesen Marie-Luise Arriens und Hans-Jochen Röhrig. Begleitet werden Sie von Eva Curth an der Harfe. Vorverkauf in der Potsdamer Geschäftsstelle der Urania, Gutenbergstraße 71/72 oder unter Tel.: (0331) 291741. Karten kosten 13 Euro, ermäßigt 10 Euro. Bei Regen in der Heilig-Geist-Kirche, Kirchstraße 9.





Schöner Satsuki. Zur fernöstlichen Livestylekultur gehören unbedingt die meditativen, seltsam aufgeräumten und harmonischen Gärten. Im japanischen Bonsaigarten in Ferch wird bis zum fünften Juni die Blüte der Satsuki-Azaleen – Satsuki bedeutet Mai – gefeiert. Geöffnet täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr in der Fercher Str. 61, 14548 Schwielowsee.

Wo Einstein sich entspannte. Gleich um die Ecke kann man das Sommerhaus von Albert Einstein besichtigen. Das Einsteinhaus Caputh, ein schlichtes märkisches Holzhaus der Moderne, ist samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besichtigung nur mit Führung. Die Führungen beginnen zu jeder vollen Stunde. Der Eintritt kostet 5 Euro. Mehr dazu >>

Wo die Nomaden feiern. Im Volkspark bei den Jurten findet am Samstag von 18 bis 20 Uhr ein „Nomadischer Frühlingsabend“ statt: In der Abendsonne kann man Bogenschießen, es gibt Stockbrot, Würstchen und kühle Getränke – alles im Eintritt von 15 Euro inbegriffen.

Nachmittag mit Jazz. Einen romantischen Frühsommernachmittag kann man am Donnerstag auf dem Pfingstberg-Belvedere erleben, das Jazz-Trio Sunset Deluxe spielt ab 15 Uhr Jazzklassiker und Evergreens, Latin, Soul und Pop. Der Eintritt ist frei.

Im Dunkeln schippern. Eine nächtliche Havelrundfahrt ist romantisch, diesen Freitag und Samstag sind dabei die Schlösser und andere Wegmarken am Wegesrand besonders illuminiert und mit kleinen Feuerwerken erleuchtet. An Bord gibt es Livemusik und leckeres Essen. Abfahrt an der Langen Brücke um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 32 Euro. Buchung online >>