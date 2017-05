POLIZEIBERICHT

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Potsdam-West - Am Samstagvormittag ist eine Radfahrerin bei einem Unfall in der Zeppelinstraße leicht verletzt worden. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Suzuki übersah die Frau, die in falscher Richtung auf dem Radweg unterwegs war, als er von der Kastanienallee auf die Zeppelinstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, die 33-jährige Radfahrerin wurde mit leichten Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht. Bei einer anschließenden kurzen Kontrolle stoppten die Polizisten vier weitere Radfahrer, die den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung benutzten. Sie wurden verwarnt.

Gesuchter Straftäter festgenommen Am Stern - Einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter konnten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen festnehmen. Die Beamten befanden sich zu Fuß auf Streife im Wohngebiet, als ihnen gegen 3.55 Uhr in der Newtonstraße zwei Personen auffielen, die gut bepackt ihre Fahrräder schoben. Die beiden Männer waren den Beamten bereits aus anderen Einsätzen bekannt. Sie führten diverses Werkzeug mit sich. Gegen einen von ihnen, einen 34-Jährigen, lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen.

Fahranfänger betrunken am Steuer

Innenstadt - Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen einen Fahranfänger erwischt, der betrunken am Steuer eines Subaru saß. Der 18-Jährige wurde um 4.05 Uhr in der Straße Am Kanal angehalten. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,22 Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Jugendliche musste seinen kürzlich erlangten Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. PNN