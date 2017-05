Eine Straße zum Jubiläum

15 Jahre Städtepartnerschaft Potsdam-Luzern: Luzernstraße im Bornstedter Feld eingeweiht

Sie zählt zu den jüngeren Städtepartnerschaften, die Potsdam aufzuweisen hat: Am Wochenende haben das schweizerische Luzern und die brandenburgische Landeshauptstadt das 15. Jubiläum der Städteverbindung begangen. Am Samstag wurde die Luzernstraße im Bornstedter Feld, unweit der Opolestraße westliche des Volksparks, mit einem Anwohnerfest und Gästen aus der Schweiz eingeweiht. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) enthüllte gemeinsam mit seinem Amtskollegen, dem Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli, sowie den Vorsitzenden der beiden Freundeskreise der Städtepartnerschaft, Birgit Müller und Jürg Stadelmann, das Straßenschild.

Schon ab Freitag war eine zwölfköpfige Delegation aus der Schweiz in der Stadt: Jakobs hatte gemeinsam mit Birgit Müller, diesmal in ihrer Funktion als Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, unter anderem den Luzerner Stadtpräsidenten Beat Züsli und die Präsidentin des großen Stadtrats, Katharina Hubacher, in der Wissenschaftsetage des Bildungsforums Potsdam empfangen. Dabei waren auch der Präsident des Freundeskreises Luzern-Potsdam, Jürg Stadelmann, Felicitas Zopfi vom politischen Beirat, der Städtepartnerschaftsbeauftragte Claudia Willi sowie Christoph Schaufelberger von der Kantonsschule Reussbühl. Dass so viele Schweizer zum Jubiläum angereist seien, zeige, wie wichtig und erfolgversprechend Städtepartnerschaften seien, wurde Jakobs zitiert. Es war das erste persönliche Treffen zwischen Jakobs und Züsli, der im vergangenen Jahr gewählt und am 1. September sein Amt angetreten hatte.

Die Städtepartnerschaft zwischen Potsdam und Luzern wurde im Jahre 2002 vom damaligen Oberbürgermeister Matthias Platzeck (SPD) und dem Luzerner Stadtpräsidenten Urs Studer besiegelt. Seitdem entwickeln sich die Kontakte vor allem durch die Freundeskreise in beiden Städten stetig, wie die Stadtverwaltung mitteilte. So bestehen beispielsweise Kontakte im Bereich Sport mit jährlichen Sportleraustauschen und der regelmäßig stattfindenden Jugendolympiade. Zudem finden jährlich abwechselnd Bürgerreisen in beide Städte statt, Auszubildende absolvieren Praktika in der jeweils anderen Stadt und der Freundeskreis Potsdam-Luzern organisiert unter anderem Lesungen oder die Filmmatinee mit Studentenfilmen der Kunsthochschule Luzern. Das nächste Projekt werde eine Fotoausstellung im Potsdamer Rathaus mit Fotografien von und über Luzern sein. Die Eröffnung ist am 7. Juni.

Luzern ist die Hauptstadt des gleichnamigen Kantons und versteht sich als kulturelles Zentrum der Zentralschweiz. In der Stadt leben rund 83 700 Einwohner. Luzern liegt am Ufer des Vierwaldstättersees und unweit der Bergmassive Rigi und Pilatus. Die Stadt ist seit dem 19. Jahrhundert beliebter Anlaufpunkt für Touristen. Kultureller Höhepunkt des Jahres ist die Luzerner Fasnacht vom Donnerstag vor Rosenmontag bis zum Aschermittwoch. Sie zählt mit den Veranstaltungen in Basel und Bern zu den drei größten Fasnachtfeiern des Landes. PNN