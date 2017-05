Isländer Sjón wird „Artist in Residence“ Liedtexter von Björk bei „Stadt für eine Nacht“

Bild vergößern Foto: Licht & Burr

Der isländische Schriftsteller, Musiker und Performancekünstler Sjón wird im Juni und Juli als „Artist in Residence“ in Potsdam zu Gast sein. Das hat die Kulturverwaltung am Donnerstagabend im Kulturausschuss bekannt gegeben. Sjón ist damit nach der Neuseeländerin Amy Howden-Chapman der zweite „Artist in Residence“, der für eine künstlerische Recherche zwei Monate lang in der Schiffbauergasse weilen wird. Das Programm ist eine Kooperation des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) mit dem Berliner Künstlerprogramm des DAAD und der Landeshauptstadt.

Sjón – mit vollem Namen Sigurjón Birgir Sigurðsson – verfasst vom Surrealismus beeinflusste Gedichte und Romane. Zuletzt wurde von ihm 2015 „Der Junge, den es nicht gab“ auf Deutsch veröffentlicht und von der Kritik gefeiert. Außerdem schreibt Sjón Drehbücher fürs Theater, Comics und ist als Musiker und Performancekünstler unterwegs. Bekannt wurde der 1962 in Reykjavik geborene Sjón mit Songtexten für die isländische Sängerin Björk. Zusammen mit ihr war er 2001 für die Liedtexte des Films „Dancers in the Dark“ für den Oscar nominiert.

Bei der „Stadt für eine Nacht“ vom 15. auf den 16. Juli wird Sjón mit einer Performance auftreten. Bei der achten Auflage des Kulturfestivals soll sich alles rund um das Thema Wasser drehen. Motto: „Wasser steht Kopf. Wasser dreht durch. Wasser hat zwei Seiten.“ Passend zum Fokus wird erstmals auch der Tiefe See selbst zu einem Spielort des Festivals: Auf einem Floß und einer schwimmenden Bühne findet Theater statt, eine Open Stage ist geplant. Die Auswahl der „Bewohner“ der imaginären Stadt ist inzwischen erfolgt. Erstmals werden die besten drei Projekte prämiert. Die Gewinner werden am Sonntagvormittag bekannt gegeben. Ebenso vergibt die Schiffbauergasse Kulturpreise an Gäste.giw