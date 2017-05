HINTERGRUND : Tauschen, verkaufen, spenden in Potsdam

Immer wieder stellt sich Eltern die gleiche Frage: Wohin mit der Hose, die zu klein ist und mit der Puppe, die nicht mehr gebraucht wird? Zum Glück gibt es auch in Potsdam Trödelmärkte, Tauschbörsen und Secondhand-Läden, wo sich mit alten Schätzen sogar noch etwas Geld verdienen lässt. Oder Initiativen, die Schuhe, Kleider und Kuscheltiere dorthin bringen, wo sie dringend benötigt werden. Die PNN geben einen Überblick:

SECONDHAND-LÄDEN

Immer eine gute Idee: Gebrauchte Kindersachen lassen sich prima weiterverkaufen. Bequem und einfach geht das in Secondhand-Läden. Am besten fragt man vorher kurz nach, welche Sachen genau gerade gebraucht oder angenommen werden.

In Potsdam gibt es mehrere, auf Kindersachen spezialisierte Secondhand-Läden. Hier eine kleine Auswahl:

Kids Store Potsdam, Dortustraße 3, 14467 Potsdam, Tel.: (0331) 201 08 15, www.kidsstore-potsdam.de

Kinderladen Samson, Dortustraße 72, 14467 Potsdam, Tel.: (0331) 280 03 21, www.kinderladen-samson.de

Kinder-Secondhand Schatzinsel, Garnstraße 12, 14482 Potsdam, Tel.: (0331) 201 76 24

TAUSCHBÖRSEN

Tauschen oder verschenken kann man rund um die Uhr unter www.geben-und-nehmen-markt.de. Das kostenlose Internetportal hat die Landeshauptstadt Potsdam eingerichtet. Potsdamer können hier inserieren, was sie zu verschenken haben oder was sie suchen. Parallel zum Online-Angebot gibt es den Potsdamer Geben-und-Nehmen- Markt auch zum Anfassen: Mehrmals im Jahr am Sonnabend auf dem Platz im Neuen Lustgarten. Entweder kann einer der kostenlosen Stände genutzt werden oder man bringt die Sachen zu einem der ebenfalls kostenlosen Sammelstände. Ein Verkauf ist auf dem Markt nicht gestattet. Der nächste Markt findet am 9. September 2017 von 9 bis 14 Uhr statt.

SPENDEN

Hier kann man mit alten Sachen etwas Gutes tun: Der AWO Spenden- und Tauschladen „Schatztruhe“ am Schlaatz nimmt Sachspenden jeder Art entgegen.

Die Spenden werden von ehrenamtlich engagierten Menschen angenommen, geprüft und falls nötig, repariert.

Wer etwas spenden möchte, vereinbart einen Termin unter der Sachspenden-Hotline:

(0800) 073 81 51, von Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr. www.schlaatz.de/einrichtung/awo-schatztruhe-spendenladen

„Rumänienhilfe Potsdam e.V.“ freut sich ebenfalls über gespendete Kinderkleidung, Spielzeug und Schulmaterialien. Der Verein versorgt von extremer Armut betroffene Menschen und Einrichtungen in Rumänien und anderen Ländern Osteuropas mit Hilfsgütern. Drei- bis fünfmal im Jahr transportieren Ehrenamtler die Spenden in Konvois direkt dorthin, wo sie benötigt werden. Sachspenden können im Lager des Vereins an der Rückseite der Nikolaikirche Potsdam, Am Alten Markt, an jedem zweiten Samstag im Monat von 9 bis 11 Uhr abgegeben werden. www.rumaenienhilfe-potsdam.de

KINDERGARTEN-FLOHMÄRKTE

Für wenig Geld gibt es hier gute Sachen zu kaufen: Viele Potsdamer Kindergärten veranstalten einmal im Jahr einen familiären Trödelmarkt, der allen Gästen offensteht. Meist erfährt man über Aushänge und Annoncen von den Märkten, die überwiegend im Frühjahr stattfinden. An diesem Wochenende gibt es gleich zwei Kita-Flohmärkte: Am 20. Mai von 14 bis 17 Uhr in der Kita „Wasserläufer“ in der Nansenstraße 2 und am 21. Mai von 10 bis 13 Uhr im Kindergarten „Am Filmpark" in der Emil-Jannings-Straße 3.

KINDERTRÖDELMARKT

Der Kindertrödelmarkt im Volkspark ist wohl der bekannteste Kindertrödelmarkt Potsdams: Von März bis Oktober veranstaltet das Haus im Park am Wasserspielplatz an jedem zweiten Sonntag im Monat einen Trödelmarkt, auf dem gebrauchte Kinder- und Spielsachen verkauft werden können. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, denn schon im Januar sind viele Termine ausgebucht. Die Standkosten betragen 20 Euro. Anmelden kann man sich unter www.dashausimpark.com/Kinderflohmarkt hka