Stadtentsorgung nimmt Grünabfälle an

An diesem Samstag, dem 20. Mai, besteht für Privathaushalte erneut die Möglichkeit, Grünabfälle kostenlos am Container abzugeben. Die Sammelfahrzeuge der Stadtentsorgung beziehungsweise Grünabfallcontainer stehen von 8 bis 10 Uhr am Küsselweg auf Hermannswerder, in der Straße Im Bogen in Potsdam-West, in der Waldmüllerstraße in Klein Glienicke, in der Neuendorfer Straße in Drewitz und in der Bernhard-Beyer-Straße Am Stern. Von 13 bis 15 Uhr können Grünabfälle in der Templiner Straße, in der Straße In der Feldmark in Golm, in der Domstraße in Babelsberg, in der Marie-Juchacz-Straße im Kirchsteigfeld und in der Jagdhausstraße Am Stern abgegeben werden, wie die Stadt mitteilte.

Kostenlos abgegeben werden können jeweils Grünabfälle bis zu einer Menge von einem Kubikmeter. Zu Grünabfällen zählen Laub, Rasenschnitt, Astwerk bis maximal zwölf Zentimeter Durchmesse sowie Blumen und Pflanzen. Die Abfallsammlung ist ausschließlich für Privathaushalte vorgesehen. PNN