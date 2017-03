16.03.2017

Sparkassen in Potsdam : Scheine nur noch aus dem Automaten

Die Umstellung erfolgt in erster Linie aus Sicherheitsaspekten, teilt die Mittelbrandenburgische Sparkasse mit.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam lagert Bargeld künftig nur noch an den Geldautomaten und nicht mehr auch am Schalter. Die CDU/ANW-Fraktion befürchtet Benachteiligungen für ältere und behinderte Kunden.

Potsdam - Die Sparkassen in Potsdam werden ihr Bargeld künftig nur noch in Geldautomaten lagern – und nicht mehr in Kassen am Schalter. Die dafür nötige Umstellung erfolge derzeit in den Potsdamer Filialen, bestätigte die Sprecherin der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), Daniela Toppe, am Mittwoch auf PNN-Anfrage. Zuvor hatte die CDU/ANW-Fraktion in einer Mitteilung erklärt, dass die Sparkasse plane, „die Auszahlung von Bargeld am Schalter einzustellen und nur noch an Automaten auszuzahlen“.

MBS: Sparkassen-Kunden können sich allerdings weiter am Schalter bedienen lassen

Vor allem sorge sich die CDU um „ältere oder behinderten Mitbürgern, die mitunter nicht vertraut mit Geldautomaten seien oder diese schwer erreichen können“, sagte CDU-Fraktionschef Matthias Finken. Allerdings könne man sich weiter am Schalter bedienen lassen, wie Sprecherin Toppe sagte. „Für Kunden, die bisher nicht die Geldautomaten genutzt haben oder keine Karte dabeihaben, wird die Auszahlung weiterhin am Schalter durch die Mitarbeiter ausgelöst.“ Bei Berührungsängsten mit der Technik oder bei eingeschränkter Mobilität helfe man gern. „Das hat bisher gut geklappt“, verwies Toppe auf schon erfolgte Umstellungen in anderen Landkreisen seit 2014. Auch viele andere Banken in Deutschland würden dieses Verfahren anwenden. „Wie sich dort gezeigt hat, ist es eine Frage der Gewöhnung und bereitete keine Probleme.“ Die Geschäftsstellen würden gleichwohl erhalten bleiben, zudem würden zusätzliche Automaten eingebaut.

Die Umstellung erfolge in erster Linie aus Sicherheitsaspekten. Zudem könnten sich Bargeldprozesse in Summe auch etwas wirtschaftlicher gestalten lassen. Zudem sei der Trend beim Kundenverhalten zu beobachten, dass Bankgeschäfte zunehmend online erledigt werden – oder eben an den Automaten, an denen etwa 98 Prozent des Bargeldes ausgezahlt wird.