Polizeibericht für Potsdam : 100.000 Euro Schaden: Unbekannte beschädigen Film-Busse in Babelsberg

Acht Busse sollten für einen Filmdreh umgebaut werden. Unbekannte haben diese auf einem Babelsberger Firmengelände massiv beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben auf einem Firmengelände in der Orenstein-&-Koppel-Straße in Potsdam-Babelsberg acht Busse beschädigt, die eigentlich für einen Filmdreh umgebaut werden sollten. Der Sachschaden betrage etwa 100 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der oder die Täter beschädigten irgendwann zwischen Donnerstag und Montagnachmittag die Scheiben und zerstörten die Inneneinrichtungen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331- 5508 0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (dpa)