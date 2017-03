14.03.2017

Feuerwehr-Einsatz in Potsdam : Dachstuhlbrand in Babelsberg - Verdacht der Brandstiftung

Der Dachstuhl eines Hauses in Babelsberg hat am Montagabend gebrannt. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Potsdam - Nach einem Dachstuhlbrand in der Babelsberger Semmelweisstraße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das Feuer war am Montagabend gegen 18 Uhr in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe ein Teil des Dachs bereits in Flammen gestanden, wie die Behörde mitteilte. Zum Glück sei es den rund 70 eingesetzten Feuerwehrleuten gelungen, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Menschen wurden nicht verletzt, die Wohnung stand zum Zeitpunkt des Brandes leer. Die Nachbarn hatten sich selbst in Sicherheit bringen können.

Am Dach des Wohnhauses entstand erheblicher Sachschaden - so musste etwa ein Teil der Dachhaut entfernt werden, weil sich darunter Glutnester befanden. Eine Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Nach etwa zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet.