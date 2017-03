13.03.2017

von PNN Drucken

Potsdam Agenda : Was diese Woche wichtig wird

von PNN

Der Grundstein für den Schulneubau am Campus Gagarinstraße wird gelegt, der Finanzausschuss diskutiert über kostenloses Frühstück an Potsdamer Grundschulen und das Bündnis "Wohnen in Brandenburg" wird gegründet.

Städtepartner werden ausgezeichnet

Am heutigen Montag wird die Städtepartnerschaft Potsdam-Sioux Falls als aktivste deutsch-amerikanische Städtepartnerschaft von der Steuben-Schurz-Gesellschaft gewürdigt. Der mit dem Preis verbundene Scheck in Höhe von 1000 Euro wird um 17 Uhr im Rathaus übergeben.

Grundstein für neue Schule

Der Grundstein für den Schulneubau am Campus Gagarinstraße wird am morgigen Dienstag um 12 Uhr gelegt. Unter anderem ist Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) vor Ort. Der Kommunale Immobilienservice soll bis 2020 die Bestandsschule sanieren und sie um einen viergeschossigen Neubau erweitern. Außerdem wird eine Vierfeld-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport errichtet.

13. Jobinale in der Schinkelhalle

Am Mittwoch wird um 10.30 Uhr in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse die Job- und Ausbildungsmesse Jobinale eröffnet. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) hält ein Grußwort.

Finanzausschuss tagt

Unter anderem mit dem geplanten kostenlosen Frühstück für bedürftige Grundschüler beschäftigt sich der Finanzausschuss der Stadtverordneten am Mittwoch. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Rathaus, Raum 280 a.

Bündnis Wohnen wird geschlossen

Am Donnerstag wird das Bündnis für Wohnen in Brandenburg gegründet. Dazu erwartet Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) neben Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) die Geschäftsführer der Verbände der Kommunen, der Bau- und Wohnungswirtschaft sowie von Mieterbund und Architektenkammer.

Predigt in der Nagelkreuzkapelle

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) hält am Samstag im Rahmen der Kampagne „Oh, mein Gott“ eine Predigt. Der Ort: die Nagelkreuzkapelle am Standort des geplanten Wiederaufbaus der Garnisonkirche in der Breiten Straße.