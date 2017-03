10.03.2017

Kinderbetreuung in Potsdam : Weiterer Hort-Engpass in Waldstadt

Waldstadt - Erneut muss die Stadt mit Hortplatzproblemen an einer Schule kämpfen. Diesmal geht es um die Fontane-Oberschule mit Primarstufe in der Straße Zum Teufelssee. Auf den Fall hat die Fraktion Die Andere nach Elternbeschwerden in einer Anfrage an die Stadt aufmerksam gemacht. Demnach ist die Stadt unter Umständen gezwungen, ab September in den Räumen der Fontane-Schule zeitweise einen Hort einzurichten – was aufgrund einer möglichst hohen Betreuungsqualität in Horten eigentlich nur in Ausnahmefällen passieren soll.

Allerdings wäre diese Lösung nur ein Übergangsmodell, wie das zuständige Sozialdezernat jetzt in einer Antwort bestätigte – „um alle Rechtsansprüche auf einen Hortplatz zu bedienen“. Gleichwohl werde noch versucht, eine Doppelnutzung zu vermeiden und befristet mehr Hortplätze am Kita-Standort „Zauberwald“ in der nahen Straße Liefelds Grund anzubieten, so die Stadt. Ab dem Schuljahr 2018/2019 soll dann eine weitere Interimslösung folgen – am Oberstufenzentrum II in der Straße Zum Jagenstein. Auf einer dort vorhandenen Fläche, auf der später einmal eine Aula vorgesehen ist, soll demnach für rund fünf Jahre eine Containeranlage für den Hort der Fontane-Schule errichtet werden. Eine langfristige Lösung für die 150 nötigen Hortplätze werde geprüft, so das Dezernat.

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren zu Engpässen bei der Hortversorgung gekommen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadtverwaltung zwei Millionen Euro aus dem Etat für die Sanierung des Rathauses kurzfristig umgeschichtet – dieses Geld soll zur Errichtung weiterer Container fließen, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass die Waldstadt-Grundschule in der Friedrich-Wolf-Straße genügend Hortplätze für die Schüler zur Verfügung stellen kann. Dort hatte eigentlich der Hortträger, die Arbeiterwohlfahrt, Container für die Betreuung aufstellen wollen. Das stellte sich aber als zu schwierig für den Träger heraus. Daher muss nun die Stadtverwaltung die Container kaufen und kurzfristig aufstellen.