10.03.2017

von Henri Kramer und Katharina Wiechers

Callcenter in Potsdam : Unruhige Zeiten

Ein möglicher Standort- und ein Eigentümerwechsel: Bei zwei großen Potsdamer Callcentern stehen Umbrüche an. Bei einem der beiden könnten viele Arbeitsplätze wegfallen.

Unruhe bei zwei wichtigen Potsdamer Arbeitgebern der Callcenter-Branche: Sowohl SNT an der Nuthe- als auch Arvato an der Behlertstraße stehen vor Umbrüchen. Vor allem am Arvato-Standort könnten tatsächlich auch viele Arbeitsplätze in Potsdam wegfallen.

Aufmerksam auf mögliche Umstrukturierungen bei Arvato hat die Fraktion Die Andere gemacht. Nach Hinweisen von Mitarbeitern hat sich die Fraktion mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung gewandt – demnach plane die Arvato „einen Großteil der Arbeitsplätze vom Standort Behlertstraße nach Berlin zu verlegen“. Der Umzug werde von der Firmenleitung mit Umstrukturierungen im operativen Geschäft und der prinzipiell attraktiveren Lage Berlins für die vielen internationalen Arbeitnehmer begründet.

Arvato: Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen

Bei Arvato, eine Tochter des Bertelsmann-Konzerns, gibt man sich zurückhaltend. Ein Sprecher sagte auf PNN-Anfrage, aktuell fänden Gespräche mit Mitarbeitervertretern über „eine Verlagerung“ von Arbeitsplätzen aus dem Bereich Kundenservice von Potsdam nach Berlin statt. Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen – daher könne er keine weiteren Details nennen, so der Sprecher weiter. Er betonte zugleich: „Arvato wird aber auch längerfristig mit vielen Mitarbeitern am Standort Potsdam bleiben.“ Die Andere hatte in ihrer Anfrage auch gemutmaßt, die komplette Schließung des Standorts Potsdam sei zu befürchten. An der 2007 gegründeten Filiale in der „Com City“ an der Behlertstraße sind nach Arvato-Angaben über 500 Mitarbeiter beschäftigt, die am Telefon oder per E-Mail weltweit Kundenanfragen beantworten – etwa für Multimedia-Anbieter. Erst zuletzt war Arvato von einem unabhängigen Zertifizierer als ein Top-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet worden.

Bei SNT gibt es hingegen einen Eigentümerwechsel. Am Donnerstagnachmittag wurden die Mitarbeiter informiert, dass der Mutterkonzern des Potsdamer Callcenters, die SNT Deutschland AG mit Sitz in Frankfurt am Main, an Regiocom verkauft wird. Anfang der Woche sei der Kaufvertrag zwischen dem bisherigen Eigentümer, der Münchner Livia Group und Regiocom aus Berlin unterzeichnet worden, hieß es in einem Schreiben an die Mitarbeiter, das den PNN vorliegt. Der Zusammenschluss werde vom SNT-Management ausdrücklich begrüßt. Die Integration der beiden Unternehmen werde in den kommenden Wochen im Detail geplant, „vom Namen des Gesamtunternehmens bis hin zur neuen Organisationsstruktur“. Für SNT ist es bereits der zweite Eigentümerwechsel in kurzer Zeit: Erst 2015 hatte der niederländische Telekommunikationskonzern KPN an die Livia Group verkauft. SNT hat deutschlandweit 3300 Mitarbeiter, die Regiocom-Gruppe bislang etwa 2000.

Für die SNT-Mitarbeiter soll sich nichts ändern

Regiocom ist eigenen Angaben zufolge Dienstleister für die Energiewirtschaft in Deutschland und übernimmt für die Kunden die Abrechnung, die Kundenbetreuung und Verbrauchsmessung. Mit dem Profil des Potsdamer SNT-Standorts hat dies auf den ersten Blick zunächst wenig zu tun: In dem Funktionsbau an der Nutheschnellstraße werden hauptsächlich Kunden des Mobilfunkanbieters o2 telefonisch betreut, auch die anderen SNT-Kunden kommen oft aus dem Telekommunikationsbereich. Der Standort ist mit rund 1200 Mitarbeitern der größte innerhalb des SNT-Konzerns und einer der größten privaten Arbeitgeber Potsdams.

Für die SNT-Mitarbeiter ändere sich durch den Eigentümerwechsel nichts, hieß es am Donnerstag. Das gelte sowohl für die Arbeitsverträge und die Vorgesetzten als auch für das operative Geschäft. Gleichzeitig heißt es in dem Schreiben aber auch, dass sich SNT durch die Expertise von Regiocom einen „deutlichen Schub“ erwarte. Dies werde sicher „an der ein oder anderen Stelle“ Veränderung bedeuten. Welcher Art, wurde nicht ausgeführt. Nachfragen der PNN wurden am Donnerstag nicht beantwortet. (mit Alexander Fröhlich)