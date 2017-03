07.03.2017

Einsatz am Potsdamer Hauptbahnhof : Kein radioaktives Material entdeckt: Hauptbahnhof Potsdam wieder freigegeben

Der Hauptbahnhof Potsdam wurde nach knapp zwei Stunden Sperrung am Dienstagmittag wieder freigegeben.

Eine anonyme Mail warnte: In einem Schließfach im Potsdamer Hauptbahnhof befindet sich ein Rucksack mit radioaktivem Material. Der Bahnhof wurde teilweise gesperrt, Zug- und Straßenbahnverkehr war erheblich beeinträchtigt. Jetzt gibt es eine Entwarnung.

Potsdam - Großeinsatz und Sperrung des Potsdamer Hauptbahnhof am Dienstagvormittag: Grund war eine E-Mail am Dienstagmorgen, in der darauf hingewiesen wurde, dass jemand in einem Schließfach im unteren Bereich des Bahnhofs Richtung Friedrich-Engels-Straße ein Gepäckstück mit radioaktivem Material abgelegt hatte. Der Wachschutz, der die Mail erhalten hatte, alarmierte daraufhin um 10.17 Uhr die Polizei.

Die Spezialeinsatzkräfte der Feuerwehr öffneten am Mittag die Schließfächer, es wurde aber kein radioaktives Material gefunden. Auch im Umkreis wurde nach dem verdächtigen Rucksack gesucht, ergebnislos. Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz im Hauptbahnhof beendet, der Bahnhof wurde wieder freigegeben. Jetzt wird wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt und geprüft, wer die E-Mail verschickt hatte. Nähere Informationen zur E-Mail gibt die Polizei aber nicht bekannt.

Zunächst wurde der Ausgangsbreich ab etwa 10.40 Uhr evakuiert, die Treppen und Rolltreppen zum Ausgang gesperrt. Zahlreiche Beamte der Bundespolizei, der Brandenburger Polizei und der Feuerwehr waren vor Ort. Spezialkräfte der Feuerwehr trugen Schutzanzüge gegen Radioaktivität. Allerdings ergab bereits eine erste Prüfung, dass von den Schließfächern keine erhöhte radioaktive Strahlung ausgeht. Kurz nach 12 Uhr wurden die Schließfächer einzeln geöffnet.

Die Züge hielten nicht mehr am Hauptbahnhof, sondern blieben zunächst vor dem Bahnhof stehen oder fuhren durch. Einige Züge wurden umgeleitet. So fuhr der RE 1 Richtung Magdeburg von Berlin-Charlottenburg über Spandau und Golm, die Züge aus Richtung Magdeburg wurden ab Werder (Havel) über Spandau umgeleitet. Teilweise hielten die Züge auch noch am Bahnhof Charlottenhof. Fahrgäste in S-Bahnen sollten am Griebnitzsee aussteigen.

Auch der Tramverkehr war unterbrochen, weil die Straßenbahnen am Hauptbahnhof nicht mehr langfahren konntn. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Gegen 11.10 wurde der Bahnhof teilweise geräumt, auch einige Geschäfte wurden geschlossen. Fahrgäste wurden in den Bahnhofsbereich Richtung Babelsberger Straße gebracht.