05.03.2017

von Sabine Schicketanz Drucken

Toter nach Brand in Potsdam : Mann stirbt nach Rettung aus Wohnung im Humboldtring

von Sabine Schicketanz

Bild vergößern Die Erdgeschosswohnung am Humboldtring, in der das Feuer ausbrach. Auf dem Rasen liegen verbrannte Kleidungsstücke. Foto: Manfred Thomas

Zweiter Mann überlebt schwer verletzt. Ursache für Brand in der Nacht zum Sonntag im Wohngebiet Zentrum Ost noch unklar.

Potsdam - Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand im Wohngebiet Zentrum Ost in Potsdam ums Leben gekommen. Eine zweiter Mann wurde schwer verletzt. Es sei nicht geklärt, ob es sich um die Bewohner handelt, und auch nicht, ob die beiden Personen durch die Flammen verletzt wurden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Zur Identität der beiden Personen führe die Kriminalpolizei derzeit intensive Ermittlungen durch, ebenso zur Brandursache, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntagmittag mit.

Der Brand war am späten Samstagabend in einer Erdgeschosswohnung am Humboldtring ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte um 23.03 Uhr mit 31 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und mehrerer freiwilliger Wehren an. Die Einsatzkräfte holten die zwei Männer aus der Wohnung, einer von ihnen starb noch vor Ort, der zweite konnte reanimiert werden. Er wurde wegen der Schwere seiner Verletzungen in ein Spezialkrankenhaus in Berlin gebracht. Das Feuer konnte anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.