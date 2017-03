02.03.2017

Polizeibericht für Potsdam : Polizei sucht nach Zeugen für Körperverletzung

Waldstadt II - Nach einer Körperverletzung sucht die Polizei jetzt Zeugen. Opfer der Tat, die sich bereits am 15. Februar ereignet hat, ist ein 19-jähriger Potsdamer. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle „Zum Kahleberg“ aus einer Tram ausgestiegen, als er von einem Unbekannten angesprochen und aufgefordert wurde, diesem sein Handy zu geben. Als der 19-Jährige das ablehnte, schlug der Mann unvermittelt zu und trat auf das am Boden liegende Opfer ein. Ein Passant hörte die Hilferufe und ging dazwischen. Der Täter stieß noch Drohungen aus und flüchtete schließlich. Die Polizei bittet diesen und etwaige andere Zeugen, sich unter Tel.: (0331) 55 08 12 24 zu melden.

Auffahrunfall am Neuen Palais

Sanssouci - Bei einem Unfall nahe dem Neuen Palais sind am Mittwochvormittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 36-jährige Skoda-Fahrerin fuhr laut Polizei ungebremst auf einen Audi auf. Sie musste ebenso ins Krankenhaus gebracht werden wie die 47-jährige Audi-Fahrerin, die unter Schock stand.

Frau bei Unfall verletzt

Templiner Vorstadt - Eine 54-jährige Suzuki-Fahrerin ist am späten Dienstagabend bei einem Unfall verletzt worden. Ein VW-Fahrer hatte ihr an der Kreuzung Michendorfer Chaussee/Brauhausberg die Vorfahrt genommen. Die Frau klagte über Schmerzen am Bauch und wurde vor Ort ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Beim Warten eingeschlafen

Jägervorstadt - Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Mittwochmorgen an der Kreuzung Jägerallee/Voltaireweg eingeschlafen. Eine Zeugin hatte den Wagen bemerkt und, nachdem der Fahrer auf mehrmaliges Hupen nicht reagiert hatte, per Notruf die Polizei verständigt. Der Mann hatte 1,10 Promille.