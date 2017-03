01.03.2017

Potsdam : AfD provoziert mit Infostand gegen Muslime

Ein Foto vom ersten Freitagsgebet in der Orangerie der Biosphäre im Oktober 2016. Foto: R. Hirschberger/dpa

Das Freitagsgebet der Potsdamer Muslime findet seit seit Monaten in der Orangerie der Biosphäre statt. Die AfD plant nun einen Infostand unter dem Motto „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“.

Potsdam - Die rechtspopulistische AfD will beim Freitagsgebet der Muslime in Potsdam erneut mit einem Infostand provozieren. Doch der Ort ist neu: Erstmals soll der Stand am Freitag ab 12.30 Uhr gegenüber der Biosphäre aufgebaut werden, dem Ersatzstandort für die Freitagsgebete der muslimischen Gemeinde. „Wir wollen uns vor Ort ein Bild machen über die Verträglichkeit der Moschee in der Biosphäre mit dem Alltagsleben in Potsdam“, kündigte der AfD-Landesverband Brandenburg an. Das Motto: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“.

Die muslimische Gemeinde ist auch wegen des Zuzugs von Flüchtlingen stark gewachsen. So war die bisherige Al-Farouk-Moschee in der Straße Am Kanal zu klein geworden. Daher hatten im vergangenen Herbst bei den Freitagsgebeten viele Muslime auf dem Fußweg beten müssen, auch dagegen hatte die AfD polemisiert. Als Alternative hatte die Stadt den Muslimen einen Veranstaltungssaal der kommunalen Biosphäre zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Interimslösung, weil die Standortsuche für die Moschee noch nicht beendet ist.