POLIZEIBERICHT

Gewalttätiger Ladendieb

Waldstadt - Die Polizei sucht nach einem Dieb, der einen Ladendetektiv in einem Einkaufszentrum niedergestreckt hat. Am Montagabend habe der Detektiv den Mann beim Stehlen erwischt. Doch der Dieb wehrte sich mit einem Kopfstoß und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut in Richtung Wohngebiet Waldstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu einem räuberischen Diebstahl.

Über den Fuß gefahren

Hermannswerder - Ein 87-jähriger Skoda-Fahrer ist mit seinem Auto über den Fuß eines 12-jährigen Jungen gefahren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach sei der Mann am Montagmittag an einer Gruppe Kinder langsam vorbeifahren. Das Kind, welches auf dem Weg zu einer Turnhalle war, hätte den Wagen nicht bemerkt und sei unvermittelt umgeworfen worden. Der Junge musste in ein Krankenhaus.

Betrunkener Radfahrer

Teltower Vorstadt - Die Polizei hat am späten Montagabend einen betrunkenen Radfahrer in der Heinrich-Mann-Allee gestellt. Ein Test ergab bei dem 45 Jahre alten Mann einen Wert von 2,55 Promille.

Mit Joint erwischt

Innenstadt - Ein Zivilpolizist hat am Montagnachmittag zwei Jugendliche – 17 und 18 Jahre alt – beim Rauchen eines Joints erwischt. Der Vorfall passierte in der Babelsberger Straße. PNN