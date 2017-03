Furcht vor Verkehrschaos im Norden Nedlitzer Straße ab Mai halbseitig gesperrt

Bornstedter Feld - Im Bornstedter Feld wächst die Sorge vor Lärm, Schmutz und unsicheren Verkehrsverhältnissen. Ursache ist die ab Mai beabsichtigte Sperrung der Nedlitzer Straße wegen Bauarbeiten für die Verlängerung der Tramstrecke zum Jungfernsee. In einer kleinen Anfrage der Fraktion CDU/ANW an die Stadtverwaltung werden nun Auskünfte darüber verlangt, wie der tägliche Verkehr aus Westen und Norden in die Stadt und umgekehrt im Detail organisiert werden soll. „Die Bewohner im Bornstedter Feld und Bornstedt fürchten erhebliche zusätzliche Verkehrsbelastungen in den Wohnstraßen und machen sich Gedanken über die Verkehrssicherheit“, heißt es darin. Weitergehende Informationen der Bevölkerung seitens der Verwaltung seien bisher ausgeblieben.

Das Thema stand auch auf der Tagesordnung der Interessenvertretung Bornstedter Feld in der vergangenen Woche. „Das wurde intensiv diskutiert“, so CDU-Fraktionschef Matthias Finken, der auch selbst Mitglied der Interessenvertretung ist. Die rund 20 000 Fahrzeuge, die täglich die Brücke über den Sacrow-Paretzer-Kanal überqueren, müssen sich während der Sperrung andere Wege suchen. Anwohner seien besorgt wegen des Ausweichverkehrs durch Wohnviertel.

Von Mai bis Ende Oktober wird die Nedlitzer Straße stadteinwärts halbseitig gesperrt. Der Verkehr soll laut Stadtverwaltung über die Amundsenstraße, die Potsdamer Straße und die Pappelallee umgeleitet werden. Mit dem Beginn der Sommerferien am 20. Juli soll die Nedlitzer Straße komplett dicht gemacht werden. mar