27.02.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Buttersäure-Anschlag in Wohnhäusern

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Erst knallte es, dann stank es: In zwei Mehrfamilienhäusern in Potsdam soll Buttersäure verteilt worden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt

Potsdam - Gleich zwei Mal sollen Unbekannte am Samstag zugeschlagen und Buttersäure in Mehrfamilienhäusern verteilt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr hörte ein Bewohner eines Hauses in der Großbeerenstraße einen Knall im Hausflur, dann stank es. Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass der Geruch aus einem Briefkasten kommt. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um Buttersäure handeln, heißt es.

Am Nachmittag gegen 14 Uhr gab es einen ähnlichen Vorfall in einem Haus in der Posthofstraße. Auch dort roch es unangenehm, es soll ebenfalls Buttersäure zum Einsatz gekommen sein.

Die Bewohner der Häuser blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.