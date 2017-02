27.02.2017

Verkehr in Potsdam : Wo es sich in Potsdam stauen kann

Wie geben wir einen Überblick über die Verkehrsbaustellen und informieren darüber, wo Autofahrer, Radler und Fußgänger mehr Zeit einplanen müssen.

Die Auffahrt von der Friedrich-List- Straße auf die Nuthestraße (L40) und der Neuendorfer Anger im Bereich der Unterführung der Schnellstraße sind weiterhin wegen vorbereitender Arbeiten für die Sanierung einer Böschung halbseitig gesperrt. Beide sind als Einbahnstraßen in Richtung L40 ausgewiesen. Auch in der Leipziger Straße bleibt es eng. Sie ist aufgrund von umfangreichen Leitungsarbeiten halbseitig gesperrt. Die Einfahrt vom Leipziger Dreieck aus ist nicht möglich.

Zu punktuell halbseitigen Sperrungen kommt es auch in der Schopenhauerstraße. Dort wird derzeit eine Baustellenzufahrt eingerichtet. Die Bauarbeiten dauern noch bis zum 1. September.

Ebenfalls halbseitig gesperrt ist die Georg-Hermann-Allee zwischen Viereckremise und Nedlitzer Straße. Grund sind die Vorbereitungen für den Bau der neuen Tramstrecke zum Campus am Jungfernsee. Die Georg-Hermann-Allee ist als Einbahnstraße in Richtung B2 ausgewiesen. Auch die Straße Esplanade ist wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt. In Richtung Georg-Hermann-Straße kann der Verkehr aber rollen.

Voll gesperrt sind hingegen die Benzstraße zwischen Wattstraße und Anhaltstraße sowie die Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe Bendastraße. Grund sind jeweils umfangreiche Leitungsarbeiten.

Radfahrer, die vom Stern in Richtung Schlaatz wollen oder umgekehrt, müssen derzeit einen Umweg in Kauf nehmen. Der parallel zur Nuthestraße verlaufende Wirtschaftsweg wird derzeit als Fuß- und Radweg ausgebaut und ist aus diesem Grund voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Und auch für Fußgänger gibt es Einschränkungen. Weil vor dem Jugendclub im Humboldtring der Gehweg saniert wird, ist selbiger derzeit voll gesperrt. Alternativ muss die Lotte-Pulewka-Straße genutzt werden.