27.02.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Einbruch in Pizzeria: Einbrecher beim Essen festgenommen

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein 19-Jähriger bricht in eine Babelsberger Pizzeria ein und durchsucht alle Schränke der Mitarbeiter. Als er dann eine Pizza essen wollte, ertappte ihn der Koch.

Einbrecher beim Essen festgenommen

Babelsberg - Sein knurrender Magen ist einem Einbrecher am Samstagmorgen zum Verhängnis geworden. Der 19-Jährige hatte die Terrassentür einer Pizzeria in der Karl-Liebknecht-Straße aufgehebelt und dort alle Schränke der Mitarbeiter durchsucht. Dabei überkam ihn offenbar der Hunger und so deckte er den Tisch für eine Mahlzeit. Allerdings hatte er nicht mit dem frühzeitigen Erscheinen des Kochs gerechnet, der den Einbrecher um 7 Uhr morgens ertappte. Dem Koch gelang es, den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen schweren Diebstahls ermittelt.

Mehrere Drogensünder erwischt

Gleich vier Autofahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, hat die Polizei in den Samstagabend- und Nachtstunden aus dem Verkehr gezogen. Zunächst ertappte eine Streife im Horstweg einen 27-jährigen Syrer, der Amphetamine eingenommen hatte und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der junge Mann, der in einem BMW unterwegs war, hatte zuvor vergeblich zu flüchten versucht. Kurze Zeit später stoppte die Polizei in der Gaußstraße noch einen BMW, dessen 41-jähriger Fahrer ebenfalls unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Die gleiche Droge hatte eine 30-jährige BMW-Fahrerin genommen, die in der Ricarda-Huch- Straße kontrolliert wurde. Schließlich wurden die gefälschten Plaketten am Nummernschild dem Fahrer eines Toyota zum Verhängnis. Der Mann hatte 0,64 Promille und stand unter dem Einfluss von Cannabis. Die Plaketten und die Zulassung wurden eingezogen.

36 Tempoverstöße bei Kontrolle

Bei der Großkontrolle am Freitag hat die Polizei insgesamt 36 Temposünder erwischt. Vier davon bekamen einen Bußgeldbescheid, weil sie mit mehr als 20 Stundenkilometern über dem erlaubten Limit unterwegs waren. Zwölf Autofahrer hatten eine rote Ampel missachtet, acht hatten keinen Gurt angelegt. Wie berichtet will die Polizei die Kontrollen verstärken, weil die Unfallzahlen in Potsdam im vergangenen Jahr gestiegen sind.