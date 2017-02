23.02.2017

Polizeibericht für Potsdam : Am Schlaatz: Betrunkener bedrohte Passanten und Polizeibeamte

Ein stark alkoholisierter Mann bedrohte Passanten und später Polizeibeamte. Er leistete dann Widerstand gegen die Polizisten. Die Kripo ermittelt.

Passanten und Polizei bedroht

Am Schlaatz - Einen stark alkoholisierten Mann, der zunächst Passanten und später Polizeibeamte bedrohte, hat die Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr in Gewahrsam genommen. Der 42-Jährige pustete sich beim Test auf einen Alkoholwert von 2,47 Promille. Er leistete gegen die Beamten Widerstand, sodass diese „einfache körperliche Gewalt“ anwenden mussten. Gegen den Mann ermittelt nun die Kripo wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Radfahrerin bei Sturz verletzt

Babelsberg - Bei einem Sturz mit dem Fahrrad ist am Donnerstagmorgen eine 54-jährige Radfahrerin verletzt worden. Die Frau war mit einem zweijährigen Kind auf dem Kindersitz gegen 9 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs und geriet mit dem Rad in die Tram-Schienen. Das Kind blieb laut Polizei bei dem Sturz unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Frau kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Ohne Führerschein unterwegs

Waldstadt - Am Donnerstagmorgen ist in der Drewitzer Straße ein 32-jähriger Autofahrer kontrolliert worden, der ohne Führerschein unterwegs war. Der Mann wurde vorher schon zwei Mal ohne Fahrerlaubnis angehalten. Jetzt hat die Polizei sein Auto sichergestellt.