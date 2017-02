23.02.2017

Verkehr in Potsdam : Keine Trams in Richtung Norden

Ein Auto in der Friedrich-Ebert-Straße blockiert am Nachmittag die Fahrbahn, die Straßenbahnen können dort nicht mehr fahren.

Potsdam - Der Straßenbahnverkehr in Richtung Kirschallee und Viereckremise ist am Nachmittag unterbrochen. Da in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Haltestelle Rathaus seit 16 Uhr ein Auto die Straße blockiert, wenden alle Bahnen am Platz der Einheit. Der Autofahrer hatte übersehen, dass die Fahrspur in Höhe der Haltestelle höher ist als die Straße in Gegenrichtung, und ist auf der Kante hängengeblieben. Dabei wurde anscheinend der Motor des Autos aufgerissen.

Wann es abgeschleppt werden kann, ist noch unklar. Derzeit fahren nur die regulären Buslinien 603, 638, 692 und 695 in den Norden. Sie müssen teilweise umgeleitet werden.