Potsdam sucht engagierte Helfer Ehrenamtspreis wird zum elften Mal vergeben

Bereits zum elften Mal schreiben die Landeshauptstadt und ihre kommunale Bauholding Pro Potsdam den Ehrenamtspreis „Engagiert für unsere Stadt“ aus. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. Vorschläge und Bewerbungen sind demnach bis zum 8. Juni 2017 möglich. Die Auslober stellen den diesjährigen Ehrenamtspreis unter das Motto: Die Zukunft unserer Stadt gestalten.

Der Preis, der am 13. Juli in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse vergeben wird, soll die vielfältigen freiwilligen Tätigkeiten von Potsdamern würdigen, die sich in ihrer Stadt für die Belange von andere Menschen einsetzen. Formulare, um jemanden für den Preis vorzuschlagen, finden sich im Internet unter www.ehrenamt-potsdam.de. Schwerpunktthema der aktuellen Ausschreibung sind ehrenamtliche Aktivitäten, die den nachbarschaftlichen Zusammenhalt fördern und die sich gegen Hass und für Toleranz einsetzen.

130 Personen und Projekte haben den Preis in den vergangenen zehn Jahren erhalten, im vergangenen Jahr bewarben sich 81 Personen und Projekte.

Der Linke-Kreischef Sascha Krämer nahm die Auslobung des Preises zum Anlass, erneut auf eine aktuelle Initiative der Linken aufmerksam zu machen: Diese wollen, dass Inhaber einer Ehrenamtskarte kostenlos den öffentlichen Nahverkehr in Potsdam nutzen können. HK