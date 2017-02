POLIZEIBERICHT

Zwei Kinder bei Unfällen verletzt

Babelsberg/Am Stern - Am Montagnachmittag sind zwei Kinder bei Unfällen verletzt worden. In der Großbeerenstraße rannte ein zwölfjähriges Mädchen über die Straße, um einen Bus zu erreichen. Ein 37-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Unfall. Das Mädchen wurde mit Schmerzen im Arm- und Bauchbereich im Krankenhaus aufgenommen. Wenig später rannte ein 14-jähriger Junge in der Nähe des Magnus-Zeller-Platzes unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem Seat erfasst. Der 14-Jährige wurde mit Schmerzen im Ellenbogen und an der Hüfte ins Krankenhaus gebracht.

Polizei fahndet nach Verdächtigem Innenstadt - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Dieb und EC-Kartenbetrüger. Der Mann soll bereits am 5. September 2016 um 18.15 Uhr in der Großen Weinmeisterstraße zugeschlagen haben. Er brach laut Polizei in den Kofferraum eines geparkten Pkw ein und stahl eine Handtasche. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob er wenig später in der Charlottenstraße Geld ab. Fotos des Unbekannten von der Überwachungskamera sind unter www.pnn.de zu sehen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0331) 55 08 12 24 oder über www.polizei.brandenburg.de entgegen.

Graffiti-Sprayer gefasst

Innenstadt - Einen Graffiti-Sprayer erwischte die Polizei am Dienstagmorgen am Alten Markt auf frischer Tat. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der 27-Jährige die Fassade der Fachhochschule besprühte. Gegen den Sprayer ermittelt die Kripo wegen Sachbeschädigung.

VW-Bus gestohlen

Brandenburger Vorstadt - Einen VW-Bus T5 haben Diebe in der Nacht auf Dienstag aus der Hans-Sachs-Straße gestohlen. Nach dem Bus mit dem Kennzeichen P-KA 914 wird gefahndet. PNN