21.02.2017

von PNN Drucken

Potsdams neue Bildungsdezernentin : Noosha Aubel stellte sich den Fraktionen vor

von PNN

Bild vergößern Noosha Aubel soll am 1. März zur neuen Beigeordneten für Bildung, Kultur und Sport gewählt werden. Foto: A. Klaer

Noosha Aubel ist Potsdams designierte Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport. In der nächsten Woche soll sie gewählt werden.

Potsdam - Die designierte Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport, Noosha Aubel, hat sich am Montagabend in den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Die parteilose 41-Jährige leitet derzeit noch das Amt für Schule, Jugend und Sport in der 55.000-Einwohner-Stadt Hilden (Nordrhein-Westfalen). Anfang Februar hatten sich bereits die Fraktionschefs im Stadtparlament gemeinsam mit Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) auf Aubel verständigt.

Gewählt werden soll sie am 1. März – danach will Aubel auch öffentlich darüber sprechen, was sie in Potsdam verbessern will. Aubel wird Nachfolgerin von Iris Jana Magdowski (CDU), die in den Ruhestand geht.