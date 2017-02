21.02.2017

Brandenburgischen Frauenwoche : Was lockt Frauen in die Parlamente?

von Katharina Wiechers

Potsdam - Das Thema Politik steht in diesem Jahr im Fokus der Brandenburgischen Frauenwoche. Angesichts der Bundestagswahl im September lautet das Motto „Frauen MACHT faire Chancen“, auch in Potsdam widmen sich mehrere Veranstaltungen diesem Thema.

So findet am 8. März, dem Frauentag selbst, im Frauenzentrum an der Schiffbauergasse ein Vortrag zum Thema „Parität in den Parlamenten“ statt. Referentin ist Uta Kletzing von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin, die über die aktuelle Situation von Frauen in der Politik berichtet. Vor allem in Kommunalparlamenten seien Frauen immer noch stark unterrepräsentiert, sagte die Potsdamer Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth-Koschnick bei der Vorstellung des Programms am Montag. In der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung liegt der Frauenanteil etwa bei nur einem Drittel, auch die meisten Fraktionen sind eindeutig männerdominiert. Laut Trauth-Koschnick liegt das zum einen an den familienunfreundlichen Sitzungszeiten, sie sieht aber auch die Parteien in der Pflicht. Sie müssten vermehrt Frauen dazu motivieren, in die Politik zu gehen und sie stärker bei der Aufstellung von Wahllisten berücksichtigen.

Ausstellung "Wer braucht Feminismus?" im Stadthaus

Das Potsdamer Programm der Frauenwoche beginnt bereits am 2. März mit der Eröffnung der Wanderausstellung „Wer braucht Feminismus?“ im Stadthaus. Dort werden Motive der gleichnamigen Kampagne gezeigt, die von zahlreichen Politikern wie der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles oder der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (beide SPD) unterstützt wird. Eröffnet wird die Schau mit einem interaktiven Vortrag der Aktivistin Jasmin Mittag. Am 4. März findet im FrauRaum in der Gutenbergstraße eine Lesung und Diskussion zum Thema Rollenklischees der Kinderwelt statt. Unter dem Titel „Die Rosa-Hellblau-Falle“ referieren Sascha Verlan und Almut Schnerring. Am 5. März wird im Frauenzentrum ein Frühstück für syrische und deutsche Frauen zum Thema Beruf veranstaltet, am Dienstag, dem 7. März, lädt das Bürgerhaus Sternzeichen zu einem Sprach-Tandem-Treffen speziell für Frauen.

Höhepunkt der Frauenwoche wird wie immer der Frauentag am 8. März (Mittwoch) sein, der in Potsdam maßgeblich vom Frauenzentrum und der Stadt gestaltet wird. Neben der genannten Lesung gibt es am Nachmittag eine Fotoausstellung mit Büfett, abends wird zum „Frauentanz“ in die fabrik geladen. Einen Überblick über diese und alle weiteren Veranstaltungen ist unter potsdam.de/chancengleichheit zu finden.