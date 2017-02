Eine Stimme wie John Fogerty

Bild vergößern Spielen die alten Hits. CCRevived treten in der Metropolishalle auf. Foto: Peter Barton

Revival-Band CCRevived tritt in Potsdam auf

Das Original spielte bei der Eröffnung des Museums Barberini. Doch die Potsdamer Fans der 70er-Jahre-Rockband „Creedence Clearwater Revival“, kurz CCR, hatten nicht allzu viel davon, weil Ex-Bandleader John Fogerty die alten Hits (etwa „Proud Mary“, „Bad Moon Rising“, „Have You Ever Seen The Rain“) nur vor handverlesenem Publikum zum Besten gab.

Alle zu kurz Gekommenen sollten sich nun den 23. April merken. Dann spielt in der Babelsberger Metropolishalle nämlich die Revival-Band CCRevived. Die Truppe besteht aus Mitgliedern, die sich schon bei anderen Rocklegenden verdient gemacht haben. Sänger und Gitarrist Peter Barton beispielsweise ging mit der legendären Band „The Animals“ („House Of The Rising Sun“) auf Tour, ersetzte bei den „Boomtown Rats“ vorübergehend Bandkopf Bob Geldof und, aus Fansicht sicher das Beste, seine Stimme soll der Fogertys so ähnlich sein, dass „Konzertbesucher häufig keine Zweifel haben und glauben, die Originalstimme zu hören“, wie die Veranstalter schreiben.

Eine schillernde Vita hat auch Johnnie Guitar Williamson: Das Ex-Mitglied der norwegischen Kultrockband „Titanic“ spielte ebenfalls jahrelang als Gitarrist bei den „Animals“ und trat in den 1990er-Jahren bereits gemeinsam mit CCR bei Liveshows in Europa, Asien und Australien auf. Bassist Chris Allen ist aktuell Leadsänger der britischen Rocklegende „The Troggs“ („Wild Thing“, „With A Girl Like You“) und Drummer Walter Day hat bereits mit Ex-„Eagles“- Chef Don Henley und „Smokie“ zusammengearbeitet.

CCR galt in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren als eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Die Hits, darunter zahllose Klassiker wie „Who’ll Stop The Rain“, „Suzie Q.“, „Hey Tonight“, verkauften sich millionenfach.

Dass die Musik heute noch zieht, beweisen die Zuschauermassen, die regelmäßig die „Creedence Clearwater Revived“-Konzerte strömen. Im russischen Samara trat die Band vor fünf Jahren vor 100 000 Menschen auf, in Warschau spielte sie vor 80 000 Fans. Auch zu Konzerten in Italien kamen jeweils mehrere Zehntausend Besucher. PNN

CCRevived, 23. April, 20 Uhr in der Metropolishalle. Tickets ab 39,95 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter Tel.: (036336) 51 25 00