17.02.2017

Polizeibericht für Potsdam : Brand in Kita am Stern

In einer Kita im Stadtteil Stern hat es am Freitagmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Kita hat vorerst geschlossen.

Potsdam - Im Stadtteil Stern ist es am Freitagmorgen zum Brand in einer Kita in der Max-Born-Straße gekommen. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin den PNN sagte.

Eine Mitarbeiterin der Kita habe noch vor der Kitaöffnung an dem Gebäude starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Kita sei vorerst nicht nutzbar, die Kinder würden heute durch den Träger anderweitig untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar.