Polizeibericht für Potsdam : Jugendliche verprügeln Mann an überfülltem Bahnhof

Bild vergößern Ein 25-jähriger Mann im Potsdamer Hauptbahnhof soll im Vorbeilaufen einen 15-Jährigen am Arm gestreift haben. Dann eskalierte die Situation. Foto: C. Peters/dpa

Am Mittwochabend gab es eine Schlägerei am Potsdamer Hauptbahnhof zwischen zwei Jugendlichen und einem jungen Mann, der dann verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Auslöser war offenbar eine harmlose Berührung.

Zwei Jugendliche sind am Potsdamer Hauptbahnhof mit Schlägen und Tritten auf einen 25-Jährigen losgegangen. Auslöser der Schlägerei am Mittwochabend sei eine harmlose Berührung im vollen Feierabend-Reiseverkehr gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Opfer habe einen 15-Jährigen im Vorbeilaufen am Arm gestreift. Der drehte sich daraufhin um und begann gemeinsam mit seinem 18-jährigen Freund, den 25-Jährigen zu treten. Als das Opfer zu Boden ging, habe der 15-Jährige weiter auf ihn eingeschlagen.

Zeugen hielten die Jugendlichen schließlich fest, bis Bundespolizisten sie festnehmen konnten. Der 25-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, gegen die mutmaßlichen Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa)