15.02.2017

von Anna Schughart Drucken

Warnstreik im Nahverkehr in Potsdam und Potsdam-Mittelmark : Busse und Straßenbahnen in Potsdam stehen still

Bild vergößern Beschäftigte der Regiobus Potsdam-Mittelmark und des Verkehrsbetriebs Potsdam streiken. Foto: R. Hirschberger/dpa

Ein Warnstreik legt den Nahverkehr in Potsdam und Potsdam-Mittelmark lahm. Seit dem frühen Morgen stehen Busse und Straßenbahnen still.

Ein Warnstreik hat am Mittwochmorgen in Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. Weder die kommunale Busflotte noch die Straßenbahnen fahren, wie Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik sagte. Bahnen und Busse stehen seit drei Uhr still. Betroffen von dem Streik sind auch die Schüler, da sie auf die Linienbusse angewiesen sind. Ab etwa zehn Uhr sollen die Busse und Straßenbahnen wieder im normalen Takt fahren.

Es ist der fünfte Warnstreik im Tarifkonflikt bei den kommunalen Verkehrsbetrieben in Brandenburg. Erst am Dienstagmorgen standen die meisten Busse im Landkreis Oder-Spree mitten im Berufsverkehr still. Bei den Tarifverhandlungen geht es um mehr Geld, aber auch um die Arbeitszeiten. Für diesen Donnerstag ist die nächste Verhandlungsrunde geplant. (Dpa)