NACHRICHTEN

Tram legt Tramverkehr lahm

Babelsberg - Ein technischer Defekt an einer Straßenbahn hat am Dienstagnachmittag den öffentlichen Nahverkehr in Potsdam durcheinandergebracht. Es kam zu Verspätungen besonders in Babelsberg. Betroffen waren die Straßenbahnlinien 94 und 99. Gegen 16 Uhr war eine Straßenbahn in der Nähe der Haltestelle Rathaus Babelsberg liegen geblieben. Bei dem defekten Fahrzeug handelte es sich um eine sogenannte Variobahn. Da sich der Antrieb vor Ort nicht wieder in Gang setzen ließ, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden, teilte der Verkehrsbetrieb auf PNN-Anfrage mit. Die defekte Tram wurde bis zur Wendeschleife am Platz der Einheit geschleppt. Währenddessen stauten sich Trams Richtung Innenstadt hinter dem kaputten Tram. Nach 17 Uhr normalisierte sich die Situation im Straßenbahnnetz wieder. mar

Afrikanische Bischöfin will Gemeinde in Potsdam gründen

Ungewöhnliche Pläne für Brandenburgs Landeshauptstadt: Die Potsdamer Bischöfin der Evangelischen Kirche im Kongo, Stephania Sabel-Isumo, will hier eine internationale evangelische Inklusionsgemeinde für Menschen mit und ohne Behinderungen gründen. Derzeit suche sie Räume, in denen samstags regelmäßig Veranstaltungen angeboten und Gottesdienste gefeiert werden können, sagte die 52-Jährige. In der Gemeinde sollen „unterschiedliche Kulturen ein Zuhause finden“, sagte Sabel-Isumo, die seit 2010 nach der Abdankung ihres Vaters in Kinshasa auch Königin der Isumo-Boyenga-Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo ist. Ziel sei ein lebendiges Miteinander von Einheimischen und Flüchtlingen und Menschen mit und ohne Behinderungen in der Gemeinde. Sabel-Isumo, die selbst im Rollstuhl sitzt und stark sehbehindert ist, wurde in Deutschland geboren und ist nach eigenen Angaben vor sechs Jahren nach Potsdam gezogen. Seit 2013 ist sie Bischöfin der evangelischen „Église du Christ au Congo“. epd

Wegen Kinderpornographie

verurteilt

Wegen des Besitzes kinderpornographischer Schriften ist ein 49 Jahre alter Potsdamer am Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre, wie ein Sprecher des Amtsgerichts jetzt auf PNN-Anfrage bestätigte. Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, bis November 2015 auf zwei von ihm benutzten Smartphones mehr als 700 verbotene und einschlägige Bilddateien gespeichert zu haben. HK