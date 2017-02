14.02.2017

Nahverkehr in Potsdam : Tram legt Tramverkehr lahm

Am Rathaus Babelsberg blieb eine Straßenbahn am Dienstagnachmittag liegen. Es kam zu Verspätungen im Berufsverkehr.

Potsdam - Ein technischer Defekt an einer Straßenbahn hat am Dienstagnachmittag den öffentlichen Nahverkehr in Potsdam durcheinandergebracht. Mitten im nachmittäglichen Berufsverkehr kam es zu Verspätungen besonders in Babelsberg. Straßenbahnen wurden umgeleitet oder verkehrten verkürzt. Betroffen waren die Straßenbahnlinien 94 und 99.

Die Tram musste abgeschleppt werden

Grund: Gegen 16 Uhr war eine Straßenbahn in der Nähe der Haltestelle Rathaus Babelsberg mit einem Antriebsschaden liegengeblieben. Bei dem defekten Fahrzeug handelte es sich um eine sogenannte Variobahn. Da sich der Antrieb vor Ort nicht Gang wieder in Gang setzen ließ, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden, teilte der Verkehrsbetrieb auf PNN-Anfrage mit.

Die defekte Tram wurde zunächst bis zur Wendeschleife am Platz der Einheit geschleppt. Währenddessen stauten sich die verbliebenen Trams Richtung Innenstadt hinter der kaputten Tram. Straßenbahnen Richtung Babelsberg wendeten bereits am Platz der Einheit. Nach 17 Uhr normalisierte sich die Situation im Straßenbahnnetz wieder, nachdem die beschädigte Tram auf einem Abstellgleis geparkt worden war.

Auch am Mittwoch kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr in Potsdam. Die ViP-Beschäftigten wollen streiken.

