13.02.2017

von Henri Kramer Drucken

Lärmaktionsplan für Potsdam : Tempo 30 wird für zwölf Hauptverkehrsstraßen geprüft

von Henri Kramer

Bild vergößern Tempo 30 für weniger Lärm. Was in vielen anderen deutschen Städten wie hier in Frankfurt/Mai eingeführt wurde, könnte bald auch auf einigen Straßen in Potsdam gelten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Potsdam soll ruhiger werden, das soll mit einem neuen Lärmaktionsplan umgesetzt werden. Der sieht vor, dass auf zwölf wichtigen Straßen in Potsdam künftig Tempo 30 gelten soll.

Potsdam - Noch 14.000 Potsdamer leiden speziell nachts unter ruhestörendem Lärm. Mit einem neuen Maßnahmenbündel will die Stadt dagegen vorgehen. Im am Montag vorgestellten Lärmaktionsplan werden unter anderem Tempo-30-Zonen in zwölf wichtigen Straßenzügen im gesamten Stadtgebiet vorgeschlagen, speziell in der Innenstadt und Babelsberg. Nach entsprechenden Gutachten und Einzelfallprüfungen könnte die Straßenverkehrsbehörde die Tempolimits schon Ende des Jahres umsetzen, sagte Lars Schmäh vom Bereich Umwelt und Natur.

Konkret sind für die Nachtstunden neue Tempolimits in der Breiten Straße und der Großbeerenstraße sowie auf dem Brauhausberg vorgesehen. Ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzungen soll es in der Charlotten-, der Zeppelin- und der Karl-Liebknecht-Straße geben. Auch die Rückertstraße in Bornim, die Heinrich-Mann-Allee zwischen Brauhausberg und Friedhofsgasse sowie die Französische Straße in der Innenstadt sollen ein Tempo-30-Schild erhalten – wie auch in Potsdam-West die südliche Forststraße sowie in Babelsberg Teile der Fritz-Zubeil- und Pestalozzistraße. Zudem soll in den nächsten Jahren der viel befahrene Horstweg verengt werden. Solche Pläne müssen aber noch von den Stadtverordneten abgesegnet werden.

Weitere Hintergründe zum Lärmaktionsplan lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Potsdamer Neuesten Nachrichten oder ab 22.15 Uhr im E-Paper >>