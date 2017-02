13.02.2017

Schulen in Potsdam : Stadt sieht keine Engpässe an Grundschulen

Genug Grundschulplätze für Potsdamer Kinder: In diesem Jahr soll es keine Engpässe mehr geben.

In den vergangenen Jahren gab es in Babelsberg und im Potsdamer Norden mehr Kinder als Grundschulplätze. Diese Engpässe soll es in diesem Jahr nicht mehr geben.

Die Stadt Potsdam und das Bildungsministerium haben bisher keinen Hinweis darauf, dass es wie in den vergangenen Jahren zu Engpässen an den Potsdamer Grundschulen kommen könnte. Das teilten Sprecher der Behörden den PNN auf Anfrage mit. „Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Schulplätze ausreicht“, sagte eine Stadtsprecherin. Zunächst müsse aber das laufende Anmeldeverfahren abgewartet werden. Sollten sich Probleme zeigen, könne die Stadtverwaltung im April oder Mai noch reagieren. Ähnlich äußerte sich ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. „Grundsätzlich ist es aber möglich, dass nicht jeder seine Wunsch-Schule bekommt und stattdessen der Zweitwunsch berücksichtigt wird“, sagte der Sprecher. Im Frühjahr tage die so genannte Ausgleichskonferenz, auf der Schulleiter, Träger und Schulamt versuchen würden, Wünsche und Möglichkeiten bei der Platzvergabe in Übereinstimmung zu bringen.

In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach besonders in Babelsberg und im Potsdamer Norden mehr Kinder als Grundschulplätze gegeben, weswegen Provisorien in Unterrichtscontainern nötig geworden waren.

Auch aktuell haben Eltern den PNN berichtet, bei den Anmeldungen der Erstklässler sei zum Beispiel von Schulleitungen in Bornstedt und Bornim erklärt worden, es könne wegen des großen Andrangs durchaus zu Engpässen kommen. Allerdings können anfangs hohe Bewerberzahlen noch zurückgehen, etwa wenn Eltern ihre Kinder doch noch ein Jahr länger in der Kita lassen wollen oder auf eine private Schule schicken.