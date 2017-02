10.02.2017

von Marco Zschieck

Bundesweite Studie : Umfangreich und preisgünstig: Spitzenplatz für Potsdamer Nahverkehr

Bild vergößern Pro 100 Potsdamer gibt es 32 Abfahrten und die Fahrscheine kosten im bundesweiten Vergleich nicht viel. Foto: A. Klaer

Laut einer bundesweiten Studie schneidet Potsdams Nahverkehr sehr gut ab: Das Angebot ist umfangreich und die Ticketpreise sind im Vergleich niedrig. Nur in Erfurt kostet der Einzelfahrschein weniger.

Potsdam - Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in Potsdam gehört bundesweit zu den umfangreichsten und ist gleichzeitig sehr preisgünstig. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Hamburger Beratungsunternehmens Civity im Auftrag der Wochenzeitung „Die Zeit“. Mehr als 50 große deutsche Städte wurden für die Studie unter die Lupe genommen. Als Vergleichskriterium für das Angebot wurden dabei die Abfahrten herangezogen. Die Zahl der Abfahrten aller Busse und Bahnen von allen Haltestellen wurde zusammengezählt und durch die Zahl der Einwohner geteilt. Zu den besten Städten zählen Bonn, Würzburg und Dresden mit jeweils 35 Abfahrten je 100 Einwohner. Aber Potsdam muss sich nicht verstecken. Hier gibt es 32 Abfahrten je 100 Einwohner. In Berlin sind es nur 26 Abfahrten. Schlusslichter sind Köln, Duisburg und Hamm.

Noch besser schneidet Potsdam im Vergleich ab, wenn man neben dem Angebot auch den Preis berücksichtigt. Civity hat dabei aktuelle Preise für Einzelfahrscheine verglichen. In Potsdam kostet so ein Ticket seit der jüngsten Preiserhöhung zu Jahresbeginn 2,10 Euro – fast zehn Prozent mehr als zuvor. Die Preiserhöhung war umstritten, weil sie deutlich höher ausfiel als im Durchschnitt des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg. Dennoch ist der Einzelfahrschein in den 50 untersuchten Städten nur in Erfurt billiger. Dort kostet er 2 Euro. Dafür werden aber auch lediglich 19 Abfahrten pro 100 Einwohner geboten.

