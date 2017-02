09.02.2017

von Henri Kramer

Waldstadt : Minderjährige Kinder auf dem Schulweg angesprochen

Bild vergößern Foto: dpa

Mehrere minderjährige Kinder wurden von Männern auf dem Schulweg zur Fontane-Schule in der Waldstadt angesprochen und aufgefordert, mitzugehen. Die Schüler gaben unterschiedliche Personenbeschreibungen zu den Männern ab. Die Polizei ermittelt.

Potsdam - Erneut wird an Potsdamer Grundschulen Alarm geschlagen, weil ein unbekannter Mann minderjährige Kinder angesprochen hat. Diesmal geht es um die Fontane-Schule in der Straße Zum Teufelssee. Zu entsprechenden Vorfällen ermittelt die Polizei, bestätigte die Behörde am Donnerstag. Man gehe derzeit zwei Hinweisen von Kindern nach, die von Männern auf dem Weg zur Schule angesprochen worden sein sollen.

Die Polizei ist mit Streifenkontrollen vor Ort

Die Kinder gaben demnach unterschiedliche Personenbeschreibungen zu den Männern gegenüber den Beamten an. Zu den Vorfällen gebe es bisher keine weiteren Zeugen, außer den angesprochenen Kindern. „Die Polizei hat gefahrenabwehrende Ermittlungen aufgenommen und reagiert mit verstärkten Streifenkontrollen im Bereich der Schule“, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Fontane-Leitung wandte sich am Donnerstag an die Eltern der Ober- und Grundschule. Unter anderem hätte am Donnerstag ein Anwohner die Polizei alarmiert, weil ein verdächtiger Mann in einem Auto Kinder beobachtete und „an seinem Körper manipulierte“. Zudem sei ein Junge aus der zweiten Klasse von einem älteren Mann angesprochen worden. „Die Polizei war daraufhin in der Schule und konnte wichtige Erkenntnisse erlangen“, heißt es in dem Schulschreiben.

Schon am Montag und Dienstag seien zwei Jungen aus der zweiten Klasse auf ihrem Schulweg von einer älteren, männlichen Person angesprochen worden. Dieser habe die Jungen aufgefordert, mit ihm zu kommen. Als Reaktionen seien in der Schule und im Hort nochmals Belehrungen durchgeführt worden. „Bitte unterstützen Sie uns als Schule, indem Sie mit Ihren Kindern das Verhalten gegenüber Fremden auch in der Familie noch einmal thematisieren“, heißt es in dem Brief der Schule an die Eltern.

Ähnlicher Vorfall an Grundschule am Bornstedter Feld

Bereits vor drei Wochen hatte es einen ganz ähnlichen Vorfall an der Grundschule am Bornstedter Feld gegeben. Dort ist eine minderjährige Schülerin auf dem Schulweg von einem Fremden angesprochen und gefragt worden, ob sie in sein Auto steigen wolle, um mit ihm wegzufahren. Das Mädchen konnte allerdings weglaufen. Eine Polizeisprecherin sagte damals, man rate Eltern insbesondere, ihren Kindern bei solchen Fällen immer Glauben zu schenken und die Polizei umgehend zu informieren. Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte damals, als Konsequenz könnten Eltern etwa überlegen, ob sie den Schulweg anders organisieren, zum Beispiel Kinder den Schulweg gemeinsam zurücklegen lassen. Ebenso müsse klar sein, dass solche Vorfälle sofort gemeldet werden müssten, so der Sprecher.

In Potsdam werden solche Vorfälle mit besonderer Sensibilität behandelt, speziell seit der Entführung und dem Mord an dem sechs Jahre alten Elias im Juli vor zwei Jahren.