08.02.2017

Polizeibericht für Potsdam : Groß Glienicke: Schlägerei in Linienbus

Ein Streit in einem Linienbus in Groß Glienicke eskalierte. Zwei Männer prügelten sich. Als ein weiterer versuchte, die beiden Streithähne auseinanderzubringen, bekam er auch einen Schlag ins Gesicht.

Groß Glienicke - Am Dienstagnachmittag kam es in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrgästen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 38-jähriger Mann einen anderen Fahrgast verbal beleidigt haben. Ein 31-jähriger Berliner, der den Streit schlichten wollte, bekam unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Danach stieg der 38-jährige Potsdamer an der Haltstelle Birkenweg aus. Der Geschlagene folgte dem Angreifer und es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern. Ein weiterer Zeuge wollte die Streithähne auseinanderbringen und bekam auch einen Schlag vom 38-Jährigen ins Gesicht. Nur durch das beherzte Eingreifen eines weiteren Mannes konnten die Kontrahenten voneinander getrennt und die Situation beruhigt werden. Es wurden wechselseitige Anzeigen wegen einer Körperverletzung aufgenommen.



Geldautomat aufgebrochen

Babelsberg - Bislang Unbekannte haben einen Automaten im SB-Bereich eines Geldinstituts aufgebrochen. Ein Wachschutzmitarbeiter hatte bei einem Kontrollgang am Mittwoch festgestellt, dass der Automat nicht funktionierte und die Rückseite geöffnet war. Ob Geld aus dem Automaten entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Kriminaltechniker suchten nach Spuren.