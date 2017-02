NACHRICHTEN

Bewerbung um Lehrerpreis

Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsminister Günter Baaske (beide SPD) zeichnen erneut besonders engagierte Lehrer mit dem „Brandenburgischen Lehrerinnen- und Lehrerpreis“ aus. Die Preisverleihung findet im Mai statt. Insgesamt werden 18 Lehrkräfte mit dem Preis geehrt, je ein Pädagoge pro Landkreis oder kreisfreier Stadt. Vorschläge kann jeder in der Schulkonferenz bis zum 22. März einreichen.

Tanz gegen Gewalt an Frauen

Das Frauenzentrum Potsdam lädt zum fünften Mal zum globalen Streik, zur Solidarität und zum Tanz ein. Der Treffpunkt zur Veranstaltung „One Billion Rising“ ist am 14. Februar um 17 Uhr vor dem Landtag Brandenburg. Nach der Eröffnung und den Grußworten durch die Landesgleichstellungsbeauftragte aus Brandenburg und Potsdam soll zu einer gemeinsamen Choreographie getanzt werden. Jeder ist herzlich dazu aufgerufen, sich der weltweiten Kampagne anzuschließen und gemeinsam das Tanzbein gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen zu schwingen. Um 19 Uhr zeigt das Thalia Babelsberg in Kooperation mit dem Frauenzentrum den Film „Lotte“. Der Regisseur Julius Schultheiß ist anwesend und steht dem Publikum für Fragen zum Film zur Verfügung. „Lotte“" zeigt eine ungestüme junge Frau um die 30, die sich wild ins Berliner Leben stürzt und dabei nicht unbedingt glücklich zu werden scheint.

Veränderung im Busverkehr

Aufgrund von Tiefbauarbeiten im Bereich der Haltestelle Hebbelstraße, in Richtung Platz der Einheit, muss die Haltestelle für die Linien 603 und 697 von Montag nächster Woche, Betriebsbeginn, bis zum 24. Februar verlegt werden. Die Ersatzhaltestelle befindet sich in der Hebbelstraße hinter der Einmündung Kurfürstenstraße, an der der normale Stopp ist.PNN