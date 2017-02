08.02.2017

von Henri Kramer

Leitbild für Potsdam : Potsdam verschickt das Leitbild an alle Haushalte - für 27.000 Euro

Bild vergößern Das Leitbild für Potsdam. Grafik: Landeshauptstadt Potsdam

Potsdam hat ein Leitbild entwickelt und nun alle Haushalte geschickt. Insgesamt hat der Prozess rund 300.000 Euro gekostet.

Potsdam - Die Druck- und Versandkosten für das gedruckte Leitbild an alle 100 000 Potsdamer Haushalte betragen rund 27 000 Euro. Das teilte Rathaussprecher Stefan Schulz am Dienstag auf PNN-Anfrage mit. Dabei betonte er: „Diese Information an alle Potsdamer war von Anfang an geplant.“ In ersten Rückmeldungen habe es viele positive Stimmen von Bürgern gegeben, die „das Leitbild als wichtige Orientierung für Potsdam empfinden“, so Schulz.

Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre

Insgesamt hatte der 2014 begonnene Prozess für ein Potsdamer Leitbild rund 300 000 Euro gekostet. 3700 Anregungen von Potsdamer Bürgern hatte die Verwaltung dafür aufgenommen. Herausgekommen ist eine zwölfseitige Broschüre mit 26 Leitlinien zur Stadtentwicklung – beispielsweise in Bereichen wie „Eine Stadt für alle“ oder „Die lebendige Stadt“. Kritiker hatten bemängelt, dass das Papier zu allgemein gehalten sei. Zum Versand des Leitbildes lästerte die Fraktion Die Andere im sozialen Netzwerk Facebook, mit dem Papier würden nun alle sozialen und Verkehrsprobleme der Stadt gelöst und Potsdam „zum Paradies für alle erklärt“. Potsdamer hätten kein anderes Gesprächsthema mehr, hieß es spöttisch.

Stadtsprecher Schulz betonte dagegen, die Stadtverordneten würden das Leitbild als Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre ansehen. „Hier werden die Themen der Gegenwart und der Zukunft angesprochen, die sich künftig auch in der Haushaltsplanung niederschlagen sollen.“

