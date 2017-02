07.02.2017

von Henri Kramer und Marco Zschieck

Suche nach Potsdams neuer Kulturdezernentin : Noosha Aubel gilt als Favoritin für Magdowski-Nachfolge

Bild vergößern Die Beigeordnete Iris Jana Magdowski (CDU) wird im Mai 2017 65 Jahre alt. Foto: Andreas Klaer

Potsdams Kulturbeigeordnete Iris Jana Magdowski geht in den Ruhestand. Vier potenzielle Nachfolger schafften es in die engere Auswahl. Offenbar gibt es auch schon eine Favoritin.

Potsdam - Die Suche nach einer Nachfolgerin für die aus Altersgründen ausscheidende Beigeordnete für Bildung, Kultur und Sport Iris Jana Magdowski ist so gut wie abgeschlossen. Nach PNN-Informationen gibt es dabei offenbar eine Favoritin. Dabei handelt es sich um die 41-jährige Noosha Aubel. Sie ist seit dem Jahr 2008 Amtsleiterin für Jugend, Schule und Sport in der 55 000-Einwohner-Stadt Hilden bei Düsseldorf. Geboren wurde sie in Hannover. Für Aubel wäre die Position als Beigeordnete auch ein Sprung auf der Karriereleiter. Aubel ist Diplom-Pädagogin. Ihre Karriere im öffentlichen Dienst begann sie 2004 als Jugendhilfeplanerin in Viersen, später wurde sie dort auch 2006 Sachgebietsleiterin.

Am Dienstag stellten sich drei Kandidatinnen im Rathaus persönlich den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vor. Die Fraktionen müssen nun beraten, welche der Kandidatinnen sie am geeignetsten halten. Am 2. März könnte dann über die Besetzung des wichtigen Verwaltungspostens in der Stadtverordnetenversammlung abgestimmt werden. Ein Personalberatungsunternehmen hatte zuvor aus insgesamt 117 Bewerbern vier Favoriten ausgesucht. Der einzige Mann unter den vier Bewerbern in der engeren Auswahl ist nach PNN-Informationen bereits aus dem Rennen. Er war auch nicht zu einer persönlichen Vorstellung erschienen.

