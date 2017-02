NACHRICHTEN

Mehrere Mängel bei Zirkusbetrieben

Bei Tierschutzkontrollen in Zirkusbetrieben hat das Potsdamer Veterinäramt in knapp der Hälfte der Fälle Beanstandungen festgestellt. Zwischen 2011 und 2015 seien bei sieben von 15 kontrollierten Zirkusbetrieben Verstöße festgestellt worden, zum Teil sogar mehrere. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage der AfD-Fraktion mit. Sechsmal lag demnach keine Anmeldung des Gastspiels im Veterinäramt vor, in drei Fällen war die Dokumentation zu den Tieren nicht vollständig. Zweimal bemängelte das Amt auch den Pflegezustand der mitgeführten Lamas, in drei weiteren Betrieben sei mehr Platz für Hunde, Pferde, Kamele oder Elefanten angemahnt worden. In einem Fall wurde ein Auftrittsverbot ausgesprochen. Details zu den beanstandeten Betrieben nennt die Stadt nicht. 2011 hatten die Stadtverordneten auf Initiative der Grünen beschlossen, dass stadteigene Grundstücken an Zirkusbetriebe nur verpachtet werden dürfen, wenn diese keine Wildtiere mit sich führen. Seitdem sind solche Zirkusse auf private Flächen angewiesen, wenn sie in Potsdam auftreten wollen. Auch in anderen Städten in Deutschland gelten solche Regelungen im Sinne des Tierschutzes. Die rechtspopulistische AfD hatte in ihrer Anfrage erklärt, „Zirkusunternehmen mit Tierdarbietungen sehen sich in den letzten Jahren bundesweit immer größer werdenden Problemen und starken Anfeindungen ausgesetzt“. HK

Gegen die Tourismusabgabe

Der in der SPD-Fraktion tätige Stadtverordnete Peter Schultheiß (Potsdamer Demokraten) hat sich vehement gegen eine neue Debatte um eine Tourismusabgabe in Potsdam ausgesprochen. Mit einer solchen zusätzlichen Abgabe würden letztlich alle Potsdamer zur Kasse gebeten, erklärte Schultheiß am Montag. Zudem erinnerte daran, wie umstritten das erste Modell einer Tourismusabgabe schon 2013 war und deshalb letztlich am Widerstand der Stadtpolitik scheiterte. Wie berichtet hatten sich Hoteliers und auch die Industrie- und Handelskammer Potsdam zuletzt für die Abschaffung der Bettensteuer und die Einführung einer Tourismusabgabe ausgesprochen.HK