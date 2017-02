07.02.2017

Polizeibericht für Potsdam : Bornstedter Feld: Radfahrer angefahren

Ein 33-jähriger Radfahrer wurde in der Pappelallee von einem Auto angefahren. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Außerdem hat die Polizei einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt.

Radfahrer angefahren

Bornstedter Feld - Ein 33-jähriger Radfahrer ist am Montagmorgen in der Pappelallee von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine Peugeotfahrerin hatte den Mann offenbar beim Abbiegen übersehen, obwohl sie laut Polizei zuvor den Schulterblick geworfen hatte. Der Radfahrer stürzte und klagte anschließend über Schmerzen in der Schulter. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1100 Euro.

Beim Fahrraddiebstahl erwischt

Innenstadt - Einen Fahrraddieb hat die Polizei in der Nacht zum Montag auf frischer Tat ertappt. Der 19-Jährige war einer Streife aufgefallen, weil er sich in verdächtiger Weise die am Nordeingang des Hauptbahnhofs abgestellten Fahrräder ansah. Als er ein nicht angeschlossenes entdeckte, stieg er auf und fuhr davon. Allerdings währte der Ausflug nur kurz: Bereits an der Langen Brücke konnte der Mann gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Reifen und Felgen gestohlen

Babelsberg - In ein Autohaus in der Babelsberger Ulmenstraße ist zwischen Samstagnachmittag 14 Uhr und 7 Uhr am Montag eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Aus der Werkstatt wurden dabei mehrere Sätze Reifen und Felgen gestohlen. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden.