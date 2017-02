06.02.2017

Verkehr in Potsdam : Wo es sich diese Woche stauen kann

Auch in dieser Woche gibt es einige Baustellen in Potsdam, es kann sich stauen. Ein Überblick.

Wie immer an dieser Stelle ein Überblick über das Baustellengeschehen in der Stadt. Die Leipziger Straße ist noch bis Ende des Monats wegen Leitungsarbeiten halbseitig gesperrt, die Einfahrt vom Leipziger Dreieck ist nicht möglich. Wegen einer Havarie ist zudem der südliche Gehweg vorm Schwimmbad gesperrt.

Gesperrt ist auch der Wirtschaftsweg parallel zur Nuthestraße zwischen Neuendorfer Straße und Wetzlarer Straße – wegen Bauarbeiten. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

In Babelsberg bleiben noch bis Ende Februar wegen umfangreicher Leitungsarbeiten die Benzstraße zwischen Wattstraße und Anhaltsraße sowie die Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe Bendastraße voll gesperrt.

Im Bornstedter Feld ist die Georg-Hermann-Allee zwischen Viereckremise und Nedlitzer Straße zur Vorbereitung der Tram-Verlängerung in Richtung Jungfernsee halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung B2 ausgewiesen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang September. Halbseitig gesperrt ist auch die Straße Esplanade. Sie ist als Einbahnstraße in Richtung Georg-Hermann-Allee ausgewiesen.